Experta UNIR asevera: "Necesitamos vacunar a los menores de doce años para hacer frente a la variante Delta"

La también profesora del Máster en Enfermedades Infecciosas de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha relatado cómo "lo que hemos sabido de esta variante Delta es que tenemos que llegar al noventa por ciento de la población porque es diez veces más transmisible que las anteriores variantes".

Ha añadido que "tenemos ya como dominante la variante Delta en toda España y sabemos que los niños pueden transmitirla", con lo cual, y dado que "con vacunar a todos los de doce a dieciocho no llegaríamos al noventa" por ciento de la población, "necesitaríamos un porcentaje mayor, necesitamos ese porcentaje de niños, entre cinco y once años".

Álvarez Domínguez ha explicado cómo a los niños se les ponen vacunas desde muy pequeños, "incluso siendo bebés"; y, ahora, los ensayos clínicos están analizando la dosis. Pfizer y Moderna llevan, desde el verano, evaluando con ensayos cuál es la adecuada.

Por tanto, "si el ensayo clínico sale bien" ha considerado pertinente vacunar a los menores de doce años, priorizando a los que pueden tener algún factor de riesgo.

"Porque los niños", ha indicado, "aunque tengan una incidencia ínfima, lo que pueden hacer es transmitir la enfermedad". Ha entendido que los resultados de laboratorio podrían estar liberados este mismo mes.

Por otro lado, ha entendido que lo que no está aconsejado es "una tercera dosis a todos"; tan sólo para los inmunodeprimidos. Así, una vez que se alcance el noventa por ciento, "lo más lógico" sería empezar a vacunar a los países a los que no han llegado las vacunas, "no poner una tercera dosis".