Barceló sobre l'atenció telemàtica i telefònica en centres de salut: "Ha vingut per a quedar-se"

Segons les dades facilitades en la seua intervenció, i davant les crítiques de l'oposició per la falta d'atenció en els ambulatoris, la consellera ha ressaltat que, en els moments 'valle' d'incidència del coronavirus, "hi ha persones que realitzen els tràmits al metge sense necessitat de desplaçar-se".

Així, ha exposat que entre juliol i agost de 2018 s'atenien 49.341 cites telefòniques; en 2019 també més de 49.000; en 2020 2.143.148 i en aquest estiu la xifra ha tornat a pujar fins a les 2.311.243 telefonades. L'augment també s'ha registrat en les cites presencials: de les 4.458.000 al juliol i agost de 2020 s'ha passat a 6.533.000 en aquest estiu.

No obstant açò, segons la consellera, d'acord amb els protocols del Ministeri de Sanitat, amb incidència elevada de casos en determinades zones, "la presencialitat ha de reduir-se i augmentar la telefònica per a evitar la transmissió i que acudisquen pacients a centres de salut si no és necessari".

Barceló, que ha lloat el paper "fonamental" en primària dels professionals que "s'han deixat la pell", ha subratllat que s'està treballant amb el Ministeri de Sanitat en el paper de la primària que ha d'eixir "reforçada d'aquesta crisi" i ha afegit que es porta treballant "mes de dos anys en el canvi de model" en aquest tipus d'atenció que va aprovar el Ministeri però PP i Cs es "van alçar de la taula" en el Consell Interterritorial on es va tractar.

"Ni ara ni en aquell moment van recolzar al Govern d'Espanya en el canvi de model i cap aportació van fer, excepte alçar-se de la taula i marxar-se", ha lamentat, i s'ha congratulat que ara "tornen a la taula per a tornar a parlar d'açò".

"No pot ser un model d'una sola CCAA perquè per a ser una assistència equitativa ha d'implantar-se en tot el sistema", ha defès i ha apuntat que hi ha coincidència en què aquest és el moment de reforçar la primària i posar els recursos necessaris para quan arriben els pressupostos.