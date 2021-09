Detingudes cinc persones acusades d'estafar més de 6.000€ amb lloguers vacacionals a Oropesa

La Guàrdia Civil ha detingut cinc persones com a presumptes autores de pertinença a grup criminal i cometre un delicte continuat d'estafa per import d'uns 6.140 euros de pagaments per la reserva de vivendes vacacionals a Orpesa (Castelló), que ha afectat a un total de set famílies.

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, després de tindre coneixement de diverses denúncies per delictes d'estafa, els agents, després de les primeres indagacions i gestions específiques,van esbrinar que una de les presumptes autores havia sigut detinguda l'any 2018 per fets similars, on van ser enganyades 31 famílies.

Després de nombroses investigacions duta a terme, es va poder comprovar que aquesta persona detinguda anteriorment era la suposada capitost d'un grup criminal compost per 5 persones integrat per la seua parella i familiars de tots dos.

D'aquesta manera, aportaven diferents números de telèfon de contacte i comptes bancaris per a no ser detectats i que no es pogueren relacionar els fets delictius comesos. Les famílies estafades arribaven a la localitat d'Oropesa per a gaudir de les seues vacances i es trobaven sense allotjament i sense diners, amb la dificultat de llogar en època estival una altra vivenda, i els quedava com a opció tornar al seu domicili, amb el dany moral que açò comporta.

En Internet -en plataformes dedicades a la compravenda i lloguer a nivell particular-, els ara detinguts llogaven vivendes vacacionals a la localitat d'Orpesa. Quan les persones interessades es posaven en contacte amb ells, li sol·licitaven una transferència com a senyal, i es feia en quasi tots els casos una espècie de contracte virtual, facilitant sempre un DNI o un nom i cognoms a l'efecte de crear la confiança suficient en l'interessat.

Posteriorment, perdien el contacte amb la persona anunciant, no podent fer usdefruit de la vivenda i perdent per complet els diners. Alguna de les famílies fins i tot va arribar a efectuar més d'un pagament. Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats de Guàrdia de Castelló.

Continuen les investigacions a fi de localitzar més persones perjudicades per aquests fets.