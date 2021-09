BEAT THE STAR

Desde personas que salen a un estadio deportivo en pleno partido para llamar la atención hasta gente que irrumpe en medio de una conexión en directo para aparecer en televisión. Hay muchos tipos de espontáneos, pero el que ha acudido a la televisión alemana lo ha hecho para enviar un mensaje directo al estudio de videojuegos Rockstar Games.

La desarrolladora estadounidense es la responsable de la exitosa saga Grand Theft Auto, pero el último título que lanzó fue GTA V en 2013, por lo que hay muchos fans que llevan esperando años a que salga la sexta entrega. Sin embargo, la quinta continúa batiendo récords y cosechando éxitos, hasta el punto de que salió originalmente para PS3 y Xbox 360 pero ha sobrevivido durante dos generaciones de consolas más, y va a ser lanzado para PS5 y Xbox Series X.

Es por ello que Rockstar, también responsables de la saga Red Dead Redemption, ha continuado centrado en GTA V y en su modo online. Aun así, hay muchos fans de la saga que piden ya la sexta entrega.

Uno de ellos es el espontáneo que irrumpió en el plató del concurso alemán Schlag den Raab (Vence a la estrella) con un objetivo: pedir que lancen GTA 6. Mientras los presentadores, Alexander Duszat y Evelyn Burdecki, estaban hablando, este joven entró con un mensaje claro en la cabeza: "Lo que quiero saber es dónde demonios está GTA 6. Llevo ocho años esperando GTA 6".

El hombre miró al presentador y le pidió que dijera lo mismo que él a la cámara, pero él se negó con una sorprendente respuesta: "No, no tengo que hacer eso, ni siquiera he terminado GTA 5 todavía".

Después, un agente de seguridad del plató entró para pedirle que se marchara, pero su petición ya había sido hecha.