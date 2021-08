Día del videojuego: Los 10 videojuegos que recomiendan los famosos streamers españoles

Por el Día Mundial del Videojuego, la app de recomendaciones Peoople, con más de 28 millones de usuarios en todo el mundo, recoge el top 20 de los videojuegos más populares en la plataforma. Además, publica los preferidos por categorías: juegos para el móvil, free to play, para jugar solo o con amigos...

Reconocidos gamers como Willyrex, MarioSeyk, Mesgames, Warfredone, Widler, Soking o Werlyb, son algunos de los usuarios que recomiendan en la plataforma sus juegos favoritos, además de publicar sus preferencias en cuanto a restaurantes, apps, series, u otro tipo de servicios, productos o lugares.

Vamos a conocer esa lista de videojuegos y ver el motivo de su alta posición en el ranking. ¿A cuántos de estos videojuegos juegas tú?

1. Garena Free Fire

Este juego, disponible para móviles, encabeza el ranking de Peoople, siendo el más recomendado de la plataforma.

Cada juego tiene una duración de 10 minutos y sitúa al jugador en una isla remota, junto a otros 49 participantes. El usuario puede elegir su punto de partida usando su paracaídas y debe mantenerse en la zona segura el mayor tiempo posible. Para explorar y moverse por el mapa puede utilizar vehículos, crear estrategias para esconderse o utilizar objetos para camuflarse. El único objetivo es sobrevivir.

“El primer aspecto que quiero destacar es definitivamente la jugabilidad. Al igual que otros juegos royale de batalla, serás arrojado desde un avión para aterrizar en una isla llena de otras personas. Luego tendrás que encontrar municiones, armas y también kits de curación”, comenta uno de los usuarios en Peoople sobre el juego.

Free Fire es el mejor juego de supervivencia disponible en dispositivos móviles, según afirma Peoople. Garena Free Fire

2. Among Us

“Juega con tus amigos, crea una sala e invítalos. Se pasa un rato agradable”, comenta uno de los usuarios. Este juego, en el que pueden participar de 4 a 15 jugadores, es uno de los favoritos.

El reto que plantea Among Us es el de conseguir preparar una nave espacial antes de despegar. Sin embargo, hay un impostor que debe impedirlo. La tripulación de astronautas debe ir completando tareas o descubrirlo antes de que sea demasiado tarde.

El nuevo mapa de Among Us, 'The Airship'. INNERSLOTH

3. Grand Theft Auto: San Andreas

Este videojuego de acción y aventuras, ambientado en los años 90 en el estado de San Andreas, ocupa el tercer puesto de recomendaciones en Peoople. Los usuarios opinan del mismo: “Este clásico marcó la infancia de muchos. Vuelve al pasado y disfruta”, “no hay nada que decir sobre este juego. Juegazo, muy bien adaptado a los dispositivos móviles; para pasar muy buenos ratos”.

'Grand Theft Auto: San Andreas'. ROCKSTAR

4. Fortnite

Fortnite es un juego online de disparos (lo que se conoce como un shooter) en tercera persona (es decir; que ves a tu personaje según se mueve). Tiene dos modos de juego: Salvar al mundo y Battle Royale. El juego consiste en pelear contra olas de enemigos, controlados por una inteligencia artificial, llamados Husks.

“Probablemente el mejor juego de la historia y ¡ahora para móviles!”, “muy divertido y adictivo al 1000%”, “si estas de viaje o no dispones de un PC o PS4, es perfecto para jugar en el móvil”, comentan en Peoople.

Captura de una partida de 'Fortnite', el 'battle royale' al que todos juegan. 20BITS

5. Call of Duty: Mobile

Como opina un usuario en Peoople, ‘Call of Duty: Mobile’ ofrece toda la acción de Call of Duty que esperas para tu dosis de adrenalina.

“Es una entrega desarrollada enteramente para dispositivos Android y iOS. Esta entrega toma conceptos recurrentes en la saga, incursionando un modo Battle Royale similar al modo Blackout de Call Of Duty: Black Ops 4”, cuenta otro de ellos.

Captura de la versión de 'Call of Duty' para móviles. ACTIVISION

6. Grand Theft Auto V

Los jugadores entran y salen repetidamente de las vidas de los tres personajes principales (los delincuentes Franklin, Michael y Trevor), que llevan a cabo atrevidos y peligrosos atracos.

“Juego con buena jugabilidad y gráficos de primera. De lo mejor que puedes jugar hoy en día”, “un juego lleno de aventuras, puedes hacer lo que quieras, desde pasear con el coche hasta hacer atracos con amigos”, comentan los usuarios de Peoople.

'Grand Theft Auto' (GTA V), un éxito de ventas desde 2013. ROCKSTAR

7. League of Legends



El puesto número 7 lo ocupa este juego de estrategia por equipos. Estos se enfrentan con el objetivo de ver quién destruye antes la base del otro, tal y como aseguran quienes lo recomiendan en Peoople: “League of Legends. Lol para los amigos. Del estilo multijugador de arena de batalla. Tu deber es defender tu nexo y destruir el del equipo contrario, para ello eliges uno de los cientos de personajes”.

League of Legends es el videojuego competitivo más seguido del mundo de los eSports y no solo tiene una jugabilidad increíble, sino que también un trasfondo e historia que engancha a los usuarios. Además, es completamente gratuito.

El videojuego 'League of Legends'. RIOT GAMES

8. God of War

God of war (I, II y III) consiste en la aventura del semidiós espartano Kratos, quien se enfrenta a diversos personajes y seres de la mitología griega y nórdica para demostrar que es el dios de la guerra.

El juego forma parte del top 10 con recomendaciones como: “Maravilloso. God of War ha pasado de ser un juego para adolescentes, con un dios haciendo de padre con una trama lo más simple posible, a un juego de verdad: con una trama interesante y personajes complejos y secundarios, que cada uno de ellos es una joya”.

Imagen de Kratos, el protagonista del videojuego Sony

9. Roblox

La plataforma de juegos en línea se sitúa en el puesto número 9. “Es un juego muy divertido porque tiene diversos juegos dentro de él y te enganchas fácilmente”, comentan en Peoople.

Uno de los juegos más populares de esta la plataforma es Jailbreak, que divide a los jugadores en dos equipos: Policías y Prisioneros.

Puedes jugar a lo que tu quieras dentro de Roblox. Forbes

10. Call of Duty: Warzone



Este videojuego de disparos en primera persona cierra el top 10.

Los usuarios hablan del mismo en Peoople: “Call of Duty: Warzone es un videojuego gratuito F2P (free to play). Temática Battle Royale, entre otros modos de juego. Actualmente disponible en Xbox One, PlayStation 4 y PC”, “para hasta 150 jugadores. Un título con una gigantesca arena de combate en el mundo de Modern Warfare”, “gran battle royale para los fans de los ‘first person shooters’, fácil de entender y al mismo nivel de otros battle royale”...

Imagen promocional del videojuego Call Of Duty: Warzone. Call Of Duty

Otros juegos que también recomiendan son:

Valorant. Brawl Stars. Clash Royale. The Last of Us Part 2. FIFA 21. Call of Duty: Black Ops Cold War. Just Dance 2021. The Sims 3. Fall Guys: Ultimate Knockout. Pokémon Go

