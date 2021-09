Les matriculacions a la Comunitat Valenciana cauen un 33,6% a l'agost fins a les 4.267 unitats

Segons dades de les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam), les entregues d'automòbils durant els huit primers mesos de l'any van aconseguir un volum de 50.832 unitats, un 0,2% menys que durant el mateix període en 2020. En l'acumulat en el que va d'any, la Comunitat València és també la quarta en matriculacions per darrere de Madrid (258.503), Catalunya (73.122) i Andalusia (57.689).

En el conjunt d'Espanya, les matriculacions de turismes i tot terrenys es van situar en 47.584 a l'agost, la qual cosa suposa una disminució del 28,9% en comparació del mateix període de l'any anterior, mentre que respecte a 2019, últim any abans de la pandèmia, la caiguda va ser del 36%.

Les entregues d'automòbils en els huit primers mesos de l'any van aconseguir un volum de 588.314 unitats, un 12,1% de creixement respecte a 2020 i del 12,12% en la comparativa preCovid.

El mercat de vehicles a Espanya aprofundeix la tendència a la baixa, han lamentat aquestes associacions. D'aquesta manera, agost es converteix en el primer mes, després d'iniciada la pandèmia, que registra menys matriculacions comparat amb el mateix període de 2020. Només agost de 2010 i de 2013 es van apuntar menys vendes que el mes passat.

La directora de Comunicació d'Anfac, Noemi Navas, va explicar que "encara que agost no és un mes en el qual es facen grans volums de venda de vehicles, la caiguda registrada és molt important i ens remet a dades només vistes en l'anterior crisi econòmica".

"Aquesta reducció respon en part la caiguda de la producció per l'escassetat de microxips, que està parant les fàbriques de cotxes de tot el món, però també a la situació derivada de la pandèmia, que encara no s'ha acabat", ha subratllat.

El director de Comunicació de Faconauto, Raúl Morales, ha indicat que "l'estiu no ha servit per a veure un canvi de tendència en el mercat de l'automoció, que es manté en nivells raquítics principalment perquè no hi ha suficients cotxes per a atendre la demanda".

"De cara a l'últim tram de l'any preveiem que aquest problema es mantinga i, al costat de la incertesa que senten els consumidors, ens col·loca en un escenari pitjor de vendes del que prevéiem a l'inici", per la qual cosa "fiem la recuperació per a l'any que vé, quan preveiem que es produïsquen més d'un milió d'entrega", ha insistit.