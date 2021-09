El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén realizará 44 colectas de sangre en el mes de septiembre

Así, durante esta semana, las unidades se desplazarán a localidades como Lopera, Cazalilla, Marmolejo, Andújar, Torredonjimeno y Noalejo, según ha informado este miércoles el Gobierno andaluz.

A pesar de la pandemia por covid-19, el Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén ha logrado incrementar un 83 por ciento las donaciones de plasma en 2021 con respecto a 2020, al sumar en lo que va de año 1.055 bolsas. Además, ha aumentado un 26 por ciento las donaciones de sangre en este mismo periodo, con 9.970 bolsas.

Este número de donaciones de componentes sanguíneos ha permitido que los hospitales públicos jiennenses hayan podido autoabastecerse para su actividad médica y quirúrgica e, incluso, se han enviado concentrados de hematíes, de plaquetas y de plasma a otras provincias de la comunidad autónoma donde han sido necesarias.

Desde la Junta de Andalucía se ha destacado que estos datos ponen de manifiesto el trabajo desarrollado por los profesionales del centro jiennense, con la colaboración de las hermandades de donantes de sangre.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.