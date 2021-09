Equipo de gobierno traslada a consejeros de Parcemasa las conclusiones de una auditoria externa sobre cafetería

Así, según ha podido conocer Europa Press, el equipo de gobierno ha mantenido en la mañana de este miércoles una reunión con los consejeros de los grupos políticos en Parcemasa, a los que ha convocado para exponer los resultados de dicha auditoría.

Se trata de un documento que forma parte de los trabajos realizados por la empresa para comprobar si se están cumpliendo las condiciones del pliego de adjudicación de este servicio. El objetivo es conocer la situación real de la prestación del servicio, que desde 1987 viene siendo prestado por distintas empresas adjudicatarias. Los empleados, que han venido subrogándose, no son empleados municipales sino que pertenecen a dichas compañías.

Como ya se hiciera en años anteriores, se ha recurrido al trabajo profesional de una empresa auditora experta en el sector de la restauración para contar con una descripción del momento actual. De hecho, a principios de año, febrero de 2021, igualmente el Ayuntamiento encargó un estudio (informe de viabilidad del gasto de personal en la cafetería.- EGM Asesores) en ese caso solo del aspecto económico, con resultados similares a los actuales.

La actual auditoría ha sido realizada por la empresa Talentchef Food&Beverage Global Services, con sede en Málaga, Madrid y México y que entre sus clientes está Meliá Hotels Internacional, Barceló, Marriots Internacional o Hard Rock Hotels, entre otros.

La empresa ha realizado una evaluación de la cafetería ubicada en el parque cementerio de San Gabriel, gestionada por la empresa Good4US, con el objetivo de conocer la viabilidad presente y futura del servicio de cafetería y restauración que se desarrolla en dicho local.

Para ello, han mantenido entrevistas con parte de la plantilla, así como con representantes de la empresa que explota el servicio. El trabajo desarrollado, durante una semana del mes junio, se ha centrado en el concepto de negocio, la plantilla -número de trabajadores, distribución de tareas; categorías laborales existentes, motivación de los trabajadores, etcétera- la viabilidad del modelo desarrollado -horario del servicio; condiciones del servicio, aforo el local, oferta gastronómica, entre otros aspectos-. Tras un estudio de todos estos detalles, plantean una propuesta nueva de negocio para convertirlo en rentable.

De igual modo, han analizado los antecedentes de esta situación, los últimos 15 años de gestión así como las empresas que durante este periodo han ofrecido el servicio, concluyendo que "no han conseguido mantener la rentabilidad del establecimiento, aumentando la plantilla a presión y deseo de los trabajadores y haciendo con ello la carga salarial inasumible para la viabilidad presente y futura del establecimiento".

Del trabajo realizado in situ, concluyen, en lo que se refiere a la plantilla que "está sobredimensionada, con un total de 21 trabajadores heredados de la empresas anteriores, cuando la recomendación para garantizar la viabilidad del servicio es de 12 personas en plantilla".

Asimismo, que "los trabajadores ostentan categoría superiores al trabajo que realizan"; que la empresa "está pagando salarios superiores a los que realmente les corresponden en función del trabajo realizado"; además de que la actual plantilla de 21 personas, son 12 los que se encuentran en activo -nueve en sala más tres en cocina-, siete están en ERTE; uno prejubilado; un trabajador en excedencia; lo que confirma las recomendaciones que con 12 personas en plantilla "es suficiente para llevar este servicio".

En relación con el modelo de negocio a la vista de los resúmenes de caja, "el horario actual del negocio no es correcto"; la apertura de 24 horas no está recomendada -que es una de las peticiones actuales-; y la oferta gastronómica "es demasiado amplia, el cliente de este servicio tiene como objetivo satisfacer una necesidad y no obtener una experiencia gastronómica. No son clientes repetidores sino puntuales".

La nueva propuesta de negocio es una plantilla de 12 personas, un nuevo modelo operativo basado en Grab&Go con un oferta reducida basada en el autoservicio y horario de apertura de 8.00 a 01.00 horas y en adelante servicio de catering antes del cierre de la cafetería y máquinas expendedoras.