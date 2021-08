L'ocupació turística durant l'estiu se situa entre 10 i 20 punts per damunt de les previsions

El director general de Turisme, Herick Campos, ha destacat que l'ocupació turística en la Comunitat Valenciana durant l'estiu ha augmentat "entre 10 i 20 punts per damunt de les previsions i entre un 20 i un 30% més respecte a l'any anterior" i ha valorat que "prioritzar la seguretat" davant la COVID-19 ha sigut un "element essencial" per a incrementar aquestes xifres.

En aquest sentit, ha agraït l'"esforç diari" que realitza el sector turístic de la Comunitat Valenciana per "adoptar protocols que garantisquen la seguretat dels visitants" i ha remarcat que "porten fent eixe esforç molts mesos i ara, malgrat la major afluència turística, segueixen compromesos per ser un destí segur i amb garanties".

Així mateix, Campos, segons recull la Generalitat en un comunicat, ha reconegut "l'esforç que vam fer els valencians abans de la finalització de l'estat d'alarma, que ha ajudat a eixa visualització d'incidència de risc baix, i que el mercat nacional i internacional ens haja vist com a destí segur".

"Són unes xifres positives per al sector turístic de la Comunitat Valenciana, que ha vist incrementar la seua rendibilitat aquests mesos d'estiu i on la seguretat ha sigut un element fonamental per a aconseguir aquests resultats", ha assegurat.

Els auxiliars de platja, un “element diferencial”

El director general de Turisme ha manifestat que un "bon exemple" de mesura que vela per la seguretat dels visitants són els auxiliars de platja amb els quals han pogut comptar els ajuntaments que s'han adherit al programa de Platges Segures 2021 de la Generalitat.

"Es tracta d'un pla que, gràcies a una inversió de 4,5 milions d'euros i a la col·laboració dels propis ajuntaments, ha sigut un element fonamental per a ser percebuts com un destí segur tant del litoral com de les zones d'interior amb recursos fluvials", ha expressat.

"Amb mil auxiliars de platges, som l'única comunitat autònoma que ha tingut enguany aquest element de suport", ha posat en valor, al mateix temps que ha remarcat que aquests auxiliars "han comptat amb l'oportuna formació per a convertir-se, a més, en informadors turístics".

Finalment, el responsable de Turisme ha destacat algunes de les actuacions de la Generalitat que han permés "convertir les platges del litoral i de l'interior com a espais turístics segurs aquest estiu", com l'obligació de comptar amb plans de contingència, la Guia de Platges Segures 2021 editada per Turisme Comunitat Valenciana i que "ajuda a homogeneïtzar les mesures addicionals dels ajuntaments", l'increment de mesures de seguretat en salvament, així com la inversió de 3,5 milions d'euros en infraestructures turístiques en platges que Turisme ha destinat en 2021.