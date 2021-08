Mazón: ""Me da igual la decisión personal de Dalmau, me preocupa que la política de vivienda brilla por su ausencia"

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios el también presidente de la Diputación de Alicante y del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, tras la firma de un convenio de colaboración con el presidente del Comité Provincial de Cruz Roja Española en Alicante, Francisco Galvañ, para el apoyo a la atención de emergencias en el ámbito local.

"No creo que vayamos a estar pendientes, ni que quien nos pueda ver o escuchar vaya a estar pendiente, de la crisis de las personas dentro del Consell", ha dicho Mazón, quien ha añadido que le importa "bastante poco si uno se lleva mejor con su partido, Podemos, con Compromís, Compromís con el PSOE, Podemos dentro de sí mismo, si Dalmau se va o no, o lo anuncia o es (un anuncio) retardado".

Mazón ha señalado que espera que resuelvan "lo antes posible" esta cuestión porque "afecta a la coordinación del Consell". En todo caso, ha apuntado que lo que sí que le preocupa es que "no hay ninguna medida en los últimos años de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana" y la situación de los jóvenes en lista de espera para poder optar a una, que es cada vez más grande.

El presidente del PPCV ha lamentado que no solamente hay lista de espera sanitaria y para entrar en un geriátrico sino que, también ahora, la hay para acceder a la vivienda. "Espero que se eliminen los impuestos que dificultan el acceso a la vivienda, que haya un plan de choque como el que proponemos desde el PP para que tengan los jóvenes acceso a la vivienda, que se rebajen las lista espera y espero que haya alguna sola iniciativa de promoción de viviendas públicas porque brillan por su ausencia"

En esta línea, ha expuesto que no me preocupa "si un señor de Podemos se lleva mejor o peor con su partido; si deshoja la margarita de si se va o no, que suena a idas o venidas más de telenovela que lo que de verdad importa, que son las políticas de vivienda que necesita la gente en la Comunitat Valenciana". A su juicio, quien se encuentra en una necesidad de acceso a la vivienda pública "estará un poco sorprendido, como yo me sorprendo" de asistir a un "sainete".

Preguntado por cómo cree que puede afectar a la estabilidad del gobierno la salida de Dalmau, Mazón ha manifestado que no tiene "bola de cristal" pero ha lamentado que "cada día nos encontramos con un nuevo desencuentro dentro del Consell".

"Cuando no es Compromís con el PSOE, son las consellerias o desencuentros dentro de cada partido con sus corrientes. El nivel de coordinación se puede valorar claramente por los resultados que estamos viendo", ha resumido. "La estabilidad del Consell es fundamental para todos, queremos que se trabaje, queremos que se pongan en marcha iniciativas y que se deje uno de pensar si son galgos o podencos", concluye Mazón.