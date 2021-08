La Feria de Mérida contará con un punto de violeta contra la violencia de género

En concreto, para esta Feria, se instalará un punto violeta en el que se ofrecerá información, folletos, y merchandising existente dentro de la campaña "Mérida territorio de igualdad".

Desde la delegación se está en un trabajo continuo "para prevenir y erradicar las agresiones sexistas, mejorando la seguridad de la mujer en los entornos festivos y que permanecerá, al igual que en la anterior, durante toda la legislatura".

"La violencia machista es una de las consecuencias más graves de la desigualdad entre mujeres y hombres. A pesar de los avances logrados en el ámbito legislativo y formal, aún está pendiente el cambio a nivel real. Seguimos asistiendo a noticias semanales de asesinatos y agresiones a mujeres sólo por el hecho de ser mujer", ha señalado la delegada Ana Aragoneses.

Al mismo tiempo, indica que "especialmente en épocas de fiesta, las agresiones sexuales aumentan, debido al ambiente festivo, las aglomeraciones y el uso y abuso de alcohol y drogas por parte de las personas asistentes a los eventos".

Por ello, incide en que las instituciones como el ayuntamiento, así como los agentes sociales y la sociedad en general, "deben ser cómplices y reivindicar y denunciar este tipo de agresiones". Prevenir y combatir las agresiones sexistas son los principales objetivos de la campaña, recalca en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

La campaña cuenta con su correspondiente slogan que, en este caso, vienen representados por sendas imágenes de un hombre y una mujer, con una indumentaria romana para afianzarse más en la ciudad. En el caso de la mujer, el slogan es "Si digo no, es no" y "Yo paro cuando una mujer me dice no" en el caso del hombre, y un protocolo de actuación entre los Cuerpos de Seguridad.

"Una campaña de todos y todas -destaca Aragoneses- para implicar a hombres y mujeres".