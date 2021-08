José Antonio Avilés se derrumba y anuncia que desaparecerá de las redes sociales: "No puedo más"

José Antonio Avilés está pasando por un verano de lo más complicado tanto en su vida personal como el profesional. Además de sufrir diariamente comentarios negativos en redes sociales.

Tras su ruptura con el que había proclamado que era su novio, este acudió a Sálvame para desvelar algunos secretos del colaborador, lo que puso al cordobés en el punto de mira.

Además de muchas informaciones que ha dado en televisión han sido duramente criticadas por la audiencia e incluso ha recibido alguna demanda por parte de famosos, como fue el caso de Íker Casillas.

Por todo ello el colaborador ha estallado y ha hecho un comunicado a través de una storie en su perfil oficial de Instagram, anunciado su retirada de las redes sociales al puro estilo de Laura Escanes o Dulceida.

"Hoy hago un parón en mi vida, necesito abrazarme, reconstruirme y recuperarme para volver a las redes sociales. Me siento triste, desorientado (...) Cada vez que una polémica me rodea y me afecta demasiado, me hundo", ha confesado el tertuliano.

Además también se ha sincerado contando a sus seguidores los comentarios que recibe desde hace unas semanas: "Desde hace un mes recibo a diario amenazas, e insultos por parte de algunos gilipollas".

"No estoy dispuesto a vivir sin dormir (...) No puedo más", ha sentenciado el joven antes de afirmar que es una decisión temporal y que volverá cuando se encuentre mejor.