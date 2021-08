Toñi Moreno abronca a José Antonio Avilés en 'Viva la Vida': "Respeta a la gente"

La presentadora de Viva la vida, Toñi Moreno, ha abroncado este sábado a uno de sus colaboradores, José Antonio Avilés, después de que este hubiese dado una contestación a otro de sus compañeros que no ha gustado a la conductora de este espacio de fin de semana en Telecinco.

Todo comenzó cuando José Antonio Avilés y Enrique del Pozo se enzarzaron en una discusión que derivó en reproches mutuos por las informaciones y exclusivas que aporta cada uno al programa. "A trabajar, menos secuestro y a hacer más tu trabajo en plató", le gritó Avilés a Del Pozo, que trató de no perder la compostura, sin éxito. "Cuando yo he entrado en este programa he traído siete exclusivas, no te confundas", le ha contestado Enrique del Pozo.

Acto seguido, Del Pozo le ha recordado a Avilés su larga trayectoria en televisión: "Yo llevo en esta profesión trabajando con los números uno, cosa que ya quisieras tú. ¿Has trabajado con Hermida? No. ¿Has trabajado con Sardá? No".

El comentario provocó que Avilés le dijese: "De la época de los dinosaurios", unas palabras que no han gustado a Toñi Moreno, que tuvo que intervenir para pararle los pies a su colaborador.

José Antonio Avilés discute con Enrique del Pozo en 'Viva la vida'. TELECINCO

"Lo que tú llamas de la época del dinosaurio se llama bagaje profesional", le ha respondido en primer lugar. "La carrera profesional de este señor (Enrique del Pozo) es indiscutible, igual que la de muchos que llevan toda la vida trabajando, Carmen (Borrego), que me ha dirigido a mí...", ha puesto como ejemplo Toñi Moreno.

Las explicaciones de la presentadora no calmaron al colaborador, que seguía gritando y justificándose, hasta que terminó con la paciencia de Moreno, que le lanzó un claro mensaje: "Respeta a la gente".

"Me encanta que te curres tu sitio con tu trabajo, pero hay que ser respetuoso con el trabajo de los demás (...) Quiero que haya un poco de calma", ha zanjado Moreno.

Kiko Matamoros, que se encontraba sentado al lado de Avilés, tuvo que levantarse de la silla y regresar poco después. "Es muy desagradable, lo digo en serio, se puede decir lo mismo sin chillar, con ese tono penetrante, que levanta dolor de cabeza", le ha reprochado a su compañero de plató.