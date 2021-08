G. Caballero dice que no es "marioneta de nadie", afea "zancadillas" y defiende el PSdeG como "partido de la militancia"

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha reivindicado que el partido que encabeza en Galicia es una organización que pertenece a la "militancia", la que decide sobre el futuro de la formación y a la que "no gustan las zancadillas ni los regateos".

"A mí me gusta la militancia y no soy marioneta de nadie. Me eligieron los militantes y dedico mi esfuerzo y mis capacidades a trabajar por los gallegos y las gallegas para construir la Galicia que quiero para mis hijos y los hijos y las hijas de todos nosotros", ha aseverado.

Así se ha pronunciado el responsable socialista a preguntas de los medios este sábado en Ourense, donde ha incidido que será el Comité Nacional Gallego quien fije la fecha para la celebración del congreso en el que los socialistas gallegos renovarán su dirección.

Caballero ha visitado Ourense este sábado después de trascender que los equipos de trabajo de Gonzalo Caballero (PSdeG) y de la dirección de Ferraz tienen fijada una reunión la próxima semana para tratar, de forma conjunta, los asuntos relativos a los procesos internos pendientes: las primarias para decidir secretario xeral en Galicia y el Congreso gallego, dos citas que se celebran una seguida de la otra.

A preguntas de los medios en la Cidade das Burgas, el secretario xeral ha subrayado que fijar las fechas para estos procesos corresponde a los órganos gallegos y que así se hará "siempre con total dirección federal pero dentro de las competencias del PSdeG".

A renglón seguido, ha reivindicado que el PSdeG "es un partido de la militancia que quiere progreso, trabajo y que Galicia vaya mejor" y que su objetivo como responsable de la organización es "construir el mejor PSdeG de que sea útil para los gallegos".

APOYO A PEDRO SÁNCHEZ

Además, Caballero ha destacado que apoyó al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "con intensidad" para que siguiera siendo secretario general del partido cuando "otros quisieron retirarlo", al tiempo que ha subrayado su "lealtad" a Galicia, a los militantes y a los órganos del partido a los que "corresponde decidir el calendario y las fechas de acuerdo a las normas".

En esta línea, ha remarcado la importancia dentro del funcionamiento del partido de la militancia, a la que "no le gustan las zancadillas ni los regateos". "No les gustaron cuando se hizo que (Emilio Pérez) Touriño dejase la dirección del partido ni cuando algunas baronías le echaron un pulso a Pedro Sánchez", ha sentenciado.