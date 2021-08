Els hotels de la Comunitat Valenciana viuen la seua "setmana gran" amb les millors dades des de 2019

Els hotels de la Comunitat Valenciana han viscut del 16 al 22 d'agost la seua "setmana gran", amb les millors dades des de 2019 i ocupacions que superen el 90%. Els empresaris creuen que setembre i la tardor són la "gran incògnita" en aquests moments amb els ulls posats al Regne Unit.

"Amb aquestes dades, el sector i la societat demostren que es pot fer una campanya segura, compatible amb la normalitat i basada en un comportament generalitzat de responsabilitat i precaució", ha assegurat el president de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, qui ha subratllat que l'ocupació hotelera "ha anat creixent mentre que la incidència acumulada ha anat baixant en els mateixos períodes".

No obstant això, recalca que han sigut "només quatre setmanes de producció normalitzada enfront de 18 mesos de crisis", ja que el mes de juliol va ser roín, amb una ocupació del 60% quan el normal seria superar el 90% i el 90% de la planta hotelera de la Comunitat Valenciana va estar tancada fins a juny.

"Indubtablement estem contents amb la producció d'agost, sobretot perquè teníem pitjors pronòstics al juliol quan es van haver de posar en marxa noves mesures restrictives, però ara la gran incògnita serà setembre i la tardor, una vegada que el turisme familiar torne a les seues casernes d'hivern per la 'tornada al col·le'", ha apuntat Mayor.

De fet, el descens ja s'ha fet notar i les previsions d'ocupació hotelera per a l'última setmana del mes mostren una ocupació entre el 75 i el 85%. Segons ha assenyalat Hosbec en un comunicat, en aquests moments "tots els ulls estan posats en la revisió de semàfor que farà el Regne Unit el pròxim dia 26 d'agost", encara que preveuen que Espanya mantinga el seu estatus d'ambre.

Menys traves a volar i proves

Els hotelers consideren necessari que s'eliminen les restriccions a volar i es reduïsquen les proves i el seu cost, sobretot per a persones vacunades amb pauta completa, per a incrementar la mobilitat. També la turoperació europea "es juga molt en aquesta pròxima tardor-hivern".

En el cas de Benidorm, la ciutat va aconseguir en la tercera setmana d'agost la dada més alta d'ocupació durant l'època estival amb un 89,2%, 3,7 punts més que la setmana anterior i sobrepassa una vegada més les dades de previsió registrades per a la setmana 33 de l'any 2021.

Al capdavant i com a mercat estrela de l'estiu es troba el turista nacional amb un 79,2%. Durant aquesta setmana el mercat portugués cobra rellevància amb un 5,7%, deixant en segon i tercer lloc al Regne Unit i França, amb un 4,7% en tots dos casos.

El cap de setmana va créixer el nombre de reserves amb una ocupació mitjana que frega el 92%, la qual cosa suposa que gran part de la mostra d'hotels es troben pràcticament per damunt del 90% i en alguns casos hagen ocupat el 100% de les seues habitacions.

Per als últims dies del mes d'agost la previsió descendeix a un 73,7%. No obstant això, el sector espera depassar aquesta dada gràcies a les reserves d'última hora.

Actualment hi ha 96 hotels associats a Hosbec oberts a Benidorm, és a dir, un 84,2%.

En la Costa Blanca s'han batut els registres de les setmanes anteriors, amb un 91,6% d'ocupació, i amb un 94,1% de la planta hotelera associada a Hosbec oberta. Aquest rècord s'equipara pràcticament als resultats obtinguts durant la segona quinzena de 2019 (92,6%). El cap de setmana recull dades encara més elevats amb quasi un 94% d'ocupació mitjana.

Els espanyols continuen sent els viatgers predominants, amb un 85,7% del total, mentre que el següent mercat en importància ha sigut el francés, que igual que en la resta de zones analitzades guanya en importància amb una representació del 3,9% sobre el total. Respecte a Bèlgica, el Regne Unit i Països Baixos no excedeixen d'un 2%.Les previsions per a aquesta setmana són molt similars, ja que s'espera superar el 84,9% entre el 23 i el 29 d'agost.

La província de València, igual que la resta de zones analitzades, sobrepassa en eixa setmana els registres de les anteriors, amb un 90,7% d'ocupació mitjana. Aquesta dada fins i tot supera el de la segona quinzena d'agost de 2019 quan es va aconseguir un 85,3%.

Durant el cap de setmana molts hotels han aconseguit penjar el cartell de "complet" a València, la qual cosa ha suposat un resultat molt positiu amb el 93,9% d'ocupació hotelera entre el divendres i el dissabte.

València és la zona amb més incidència de mercat internacional, amb un 38% de la quota total. Per darrere del mercat nacional (62%), els més destacats són els Països Baixos (7,9%), França (7,1%) i en quart lloc més allunyat Regne Unit (3,4%). Un total de 25 establiments hotelers associats a Hosbec a València es troben oberts en data de hui, el 92,6% dels hotels associats, i la previsió d'ocupació per a la setmana actual (del 23 al 29 d'agost) és del 74,5%.

Els hotels de Castelló mantenen les dades de la setmana anterior, amb un 93,5%, una dada positiva que supera les previsions marcades que albiraven un 83,9% per als dies compresos entre el 16 i 22 d'agost. El mercat nacional representa el 90,4% de la demanda, descendint punt i mig respecte al registre anterior, mentre que el francés aconsegueix un 4,5% i es posiciona com el més rellevant a nivell internacional en la zona.

El cap de setmana frega pràcticament el complet superant la mitjana d'ocupació setmanal amb un 94,7%. La previsió per a aquesta setmana se situa en un 85,5% i s'espera superar-la si es continua complint la mateixa tònica de les setmanes anteriors. Un 94,7% dels hotels associats a Hosbec a Castelló estan oberts en aquests moments i no es preveu cap obertura més ara com ara.