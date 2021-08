Las orcas están atacando a los barcos pequeños en Cádiz provocando daños "jamás vistos": ¿qué les pasa?

Los incidentes con las orcas que se vienen registrando en Cádiz desde marzo han hecho que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de la Capitanía Marítima de Cádiz, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), restringiera el pasado 5 de agosto la navegación a embarcaciones a vela de eslora igual o inferior a los 15 metros entre el cabo de Trafalgar y Barbate. Las embarcaciones afectadas suelen ser en el 99% de los casos veleros recreativos.

Estas restricciones estarán vigentes hasta el 20 de agosto, pero según cuenta a 20minutos José Maraver, subjefe del CCS Tarifa, "es muy posible que si en estos días se registran más ataques, el Ministerio las amplíe hasta final de mes".

❗️La #DGMM ha extendido las restricciones a la navegación de veleros de hasta 15 m de eslora entre el cabo de Trafalgar y Punta Paloma (#Cádiz) para evitar incidentes con las orcas.🚢



🗓️Hasta el día 20 de agosto.



📸Imagen cedida por el grupo de investigación de orca atlántica. pic.twitter.com/q1m0jXuTO5 — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) August 6, 2021

Esta es la segunda vez que la Dirección General de la Marina Mercante emite una resolución de estas características. La primera se produjo en el mes de septiembre de 2020 en aguas del litoral gallego y se prolongó durante varias semanas con el mismo objetivo: garantizar la seguridad marítima de los navegantes y sus embarcaciones y proteger la biodiversidad marina.

Las palas del timón, completamente destrozadas

Según cuenta una empresa de reparación de barcos gaditana a 20minutos, en la costa de Cádiz las orcas han dañado hasta a 25 embarcaciones que necesitaron ayuda de Salvamento Marítimo para ser remolcadas hasta el puerto. "Algunas embarcaciones perdieron el timón y no pudieron seguir navegando. Les dan trompazos a la hélice y es muy peligroso porque los barcos se quedan a la deriva", cuenta el trabajador.

El catamarán Floating Delight ha solicitado asistencia a #SalvamentoMarítimo porque se habían quedado sin gobierno tras la acometida de un grupo de #orcas. La Salvamar Enif lo ha remolcado a #Barbate. pic.twitter.com/MmxOuB5nqC — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) July 21, 2021

Esta empresa tiene actualmente seis barcos averiados por las interacciones con las orcas. "Jamás había visto algo así. Doblar el acero inoxidable solo lo puede hacer un animal con la fuerza de una orca, eso no lo dobla cualquier cosa, quedan completamente destrozadas", dice la fuente.

El año pasado Salvamento Marítimo registró tres casos de incidentes con orcas, este año ya van más de 65 avisos.

Todavía no se sabe el motivo por el que los cetáceos se acercan a las embarcaciones, aunque los científicos barajan varias hipótesis: "Una es que se hubiera retrasado la salida del atún del Mediterráneo al Atlántico - hay que tener en cuenta que el depredador natural del atún es la orca -, que haya atún permanente en la zona, puede ser que estén enseñando a cazar a las crías y que utilicen la pala del timón como elemento de juego, patrones aprendidos de comportamiento...", explica Maraver.

Según los biólogos marinos, las orcas no son animales violentos, "no se producen ataques, si fuesen ataques las orcas con su fuerza podrían tumbar un barco sin dificultad. Un macho puede llegar a la tonelada y media y una hembra hasta tres. Por eso el Ministerio no se atreve a decir que son ataques", concluye el subjefe de CCS Tarifa.

Qué hacer en caso de incidente

Las recomendaciones que dan desde Salvamento Marítimo son las mismas que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: parar la máquina, arriar las velas, dejar el timón a la vía, desconectar la sonda y evitar que las personas a bordo se acerquen a las bandas porque el choque entre el cetáceo y la embarcación podría provocar el desequilibrio de las personas.

Algunos afectados no supieron reaccionar ante el incidente, "en un caso el patrón se asustó, encendió una bengala de mano y no se relajaron, al contrario", relata Maraver. La mejor forma para evitar este tipo de incidentes es parar la máquina, quedarse callado, quieto y no mover la pala del timón "entonces el animal se cansa y se va".