El paleontólogo Alberto Cobos toma posesión de su cargo como director de la Fundación Dinópolis

El nuevo director se ha mostrado ilusionado por la etapa que comienza este martes. "Desde que llegué a Dinópolis y a Teruel, hace ya 22 años, he tenido claro que esta provincia tiene un potencial único para investigar, conservar y educar sobre la historia de la vida en la Tierra y desde el equipo de la Fundación seguiremos trabajando para afianzar a Teruel como un lugar de referencia nacional e internacional a través de sus recursos geológicos y paleontológicos", ha afirmado Cobos.

La investigación multidisciplinar le llevó, en 2011, a desarrollar una tesis doctoral titulada 'Los dinosaurios de Teruel como recurso para el desarrollo territorial'.

En ella, concluye que la apuesta que el Gobierno de Aragón hizo en su día por implantar en la provincia de Teruel un proyecto paleontológico de envergadura como Dinópolis ha supuesto un incremento notable en el conocimiento de las faunas de dinosaurios de la Península Ibérica, la creación de un museo monográfico en Paleontología y la difusión educativa de la historia de la vida en la Tierra para todos los públicos.

De esa forma, Teruel y su provincia han encontrado en la paleontología una aliada para impulsar el desarrollo científico de su territorio, siendo esta ciencia el germen inicial de este proceso.

Dinópolis es un parque paleontológico dedicado a la Paleontología en general y a los dinosaurios en particular que consta de una sede principal en la ciudad de Teruel y otras siete sedes dispersas por la provincia.

20 ANIVERSARIO

El parque paleontológico celebra este año su 20 aniversario. Durante este periplo, ha tenido más de 3,2 millones de visitantes en una provincia con tan sólo 134.000 habitantes. Cobos ha opinado que el éxito de este proyecto ha sido "conseguir que una ciencia como la paleontología sea de máximo interés para el ocio de millones de personas, ya que está fundamentado, preferentemente, con las investigaciones de primer nivel realizadas por los especialistas en la propia provincia en la que se sitúa Dinópolis".

"La colaboración constante entre los ámbitos científicos y lúdicos es fundamental para seguir creciendo en beneficio del desarrollo socioeconómico de Teruel y la Fundación seguirá trabajando para que Dinópolis ofrezca entretenimiento fundamentado en evidencias científicas", ha indicado Cobos. De hecho, el paleontólogo, natural de Barakaldo (Bizkaia), fue uno de los encargados de perfilar el discurso museográfico del Museo Paleontológico de Dinópolis desde el comienzo de su andadura.

El nuevo director ha asegurado que se presenta un "periodo muy emocionante" en el que tanto el equipo científico como el equipo comercial de Dinópolis seguirán implicados y coordinados en pro del avance de un proyecto común que aporta en positivo a toda la sociedad turolense y aragonesa. Dinópolis se ha convertido en un referente gracias al esfuerzo de todas las personas que forman el equipo en sus diversas áreas.

Al margen de continuar con los proyectos en marcha que deben seguir su desarrollo antes de que acabe el año, las líneas futuras de actuación de la Fundación consistirán en promover nuevas excavaciones paleontológicas, avanzar en las investigaciones de los miles de fósiles del Museo Aragonés de Paleontología y seguir dando pasos para posibilitar que en Teruel se instale un centro nacional sobre paleontología de dinosaurios, entre otras.

También desde la Fundación se participará en las futuras ampliaciones de Dinópolis, como el proyecto 'Mar Jurásico', que verá la luz en el año 2023. Asimismo, se valorarán otras iniciativas locales de difusión paleontológica con el fin de favorecer a los municipios especialmente despoblados.

CURRÍCULUM

Alberto Cobos Periáñez (Barakaldo, 1969) es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad del País Vasco y paleontólogo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis desde 1999.

Desde entonces, ha dirigido y coordinado múltiples proyectos en el campo de la paleontología aplicada -museografía y difusión educativa-, específicamente en relación con el proyecto Dinópolis y en el uso de la paleontología como un factor de desarrollo territorial de la provincia de Teruel.

También ha realizado investigaciones sobre sistemática, paleoecología y paleogeografía de dinosaurios y de su entorno mesozoico, siendo especialmente relevantes las del Jurásico Superior y Cretácico Inferior y aquellas que abordan el contexto geológico en el que se ubican estos yacimientos.

Es coautor en más de 50 publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales -como Science, Palaeo 3, Journal of Systematic Palaeontology, Zoological Journal of the Linnean Society, Cretaceous Research, Journal of Iberian Geology, Scientific Reports, Dinosaur Tracks-The Next Steps- que han llevado, entre otros aspectos relevantes, a la definición de cuatro nuevos dinosaurios -Turiasaurus riodevensis, Iguanodon galvensis, Mierasaurus bobyoungi y Narindasaurus thevenini-, de dos nuevos tipos de huellas -Deltapodus ibericus e Iberosauripus grandis- y de una nueva tortuga -Riodevemys inumbragigas-.

Desde el punto de vista del patrimonio paleontológico, ha publicado varios trabajos en revistas científicas de prestigio internacional, como Geoheritage. También ha presentado docenas de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Cobos ha participado en seis proyectos del plan nacional de I+D, trece del Gobierno de Aragón y doce de la FECYT.

Ha dirigido más de 40 excavaciones y prospecciones que han llevado al descubrimiento de decenas de nuevos yacimientos de dinosaurios en municipios como Ababuj, Alcalá de la Selva, Cabra de Mora, El Castellar, Formiche Alto, Mora de Rubielos y Riodeva.

Cobos ha sido secretario de la Sociedad Española de Paleontología y coordina cursos organizados por la Universidad de Zaragoza dentro de la Universidad de Verano de Teruel desde el año 2002. Asimismo, ha coordinado y participado en varios Geolodías en la provincia de Teruel.