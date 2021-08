ANSE y WWF exigen "un estudio riguroso e independiente" sobre la aparición de peces muertos en el Mar Menor

20M EP

NOTICIA

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y WWF han pedido este martes que "no se dé por cerrado" el último episodio de mortandad de peces en el Mar Menor, y han exigido la elaboración de "un estudio riguroso e independiente" sobre este asunto al considerar que "no se puede asegurar que la causa de la muerte no es la falta de oxígeno".