Igual afirma que "hay alcaldesa para rato" y no se plantea la candidatura regional

"Jamás me han restado el apoyo", ha asegurado también Igual, que ha subrayado que "jamás" ha ido al despacho de ningún concejal de Ciudadanos a decir que "el apoyo estaba mermado" ni ellos han ido al suyo a tratar "esa moción de censura que después apareció en los medios de comunicación".

En este sentido, ha reconocido que "hay que ser realistas", Cs pude hacer una moción de censura y "las matemáticas salen", pero ha negado que alguna vez le hayan dicho algo al respecto.

Así, ha recordado que el pacto de Gobierno PP-Cs es para cuatro años y ha indicado que "está muy bien escrito negro sobre blanco" y "se está cumpliendo". "Nadie puede decir que se incumple algo cuando no ha acabado el plazo", ha manifestado.

Cuestionada por su posible candidatura regional, Igual ha aseverado que hasta este momento no se plantea ser otra cosa que alcaldesa de Santander. "Yo creo que hay alcaldesa para rato".

"En mi vida he apartado a nadie, ni he pisado a nadie, ni he hecho de menos a nadie por crecer políticamente y no lo voy a empezar a hacer ahora", ha trasladado.

Asimismo, ha señalado que el PP en Cantabria tiene ahora mismo una presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y "dependerá de ella y de los jefes que tenemos en Génova".

"Voy a trabajar para seguir siendo la alcaldesa de Santander", ha sentenciado.

LA LIMPIEZA DE SANTANDER "SE PUEDE MEJORAR"

Cuestionada por la situación de la limpieza en la ciudad, la regidora ha reconocido que desde el Ayuntamiento entienden que "se puede mejorar la limpieza de Santander" y están trabajando para ello.

Igual ha recordado que el Consistorio ha iniciado un expediente que pueda llevar a la resolución del contrato con la empresa adjudicataria.

Según ha explicado, varias empresas se presentaron al concurso para la limpieza viaria y la recogida de residuos de la ciudad y se firmó un contrato con "la más ventajosa", sujeto a unas condiciones cuyas prestaciones "no se están dando" en su totalidad. Así, ha destacado que la "carencia" de esta limpieza viaria afecta a servicios "esenciales".

"Si están fundadas las premisas que tiene el Ayuntamiento en este momento se resolverá el contrato y volveremos a sacar a concurso con nuevas condiciones la limpieza viaria, y si no tenemos razón continuará la empresa y le quedan todavía dos años de contrato", ha indicado.