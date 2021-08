La compositora murciana Alicia Morote participará en la banda sonora de 'Descendants: The Royal Wedding'

"Siempre quise trabajar en Disney, y se ha cumplido. Ha sido un placer trabajar como orquestadora en 'Descendants, The Royal Wedding' en el equipo del gran compositor Arturo Cardelús", ha dicho la compositora a través de sus redes sociales.

Morote trabajará como orquestadora en el equipo del prestigioso compositor español Arturo Cardelús. Con la murciana han trabajado en este proyecto Juan Cortés, Santiago Amezquita y Shin Miyazawa.

Nacida en Murcia en 1988, Alicia Morote obtiene el título de Grado Profesional en la especialidad de Piano en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia. Tras realizar la prueba de acceso al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y obtener la primera plaza de acceso al Grado en Composición, realiza sus Estudios Superiores de Música y se gradúa en 2014 con la calificación final de Matrícula de Honor.

En 2014 fue seleccionada como compositora activa en el festival Composit, organizado por Boston University, en donde estrenó su obra 'Dinático'. También fue finalista en la primera edición del concurso FIDAH para jóvenes compositores con su obra 'Triqva' en ese mismo año.

En 2015 es dotada con una beca de Berklee College of Music para realizar sus estudios de máster en Scoring for Film, TV and Video Games en Berklee Valencia Campus. Allí es seleccionada para llevar a cabo un puesto como Graduate Fellowship en 2016 y 2017.

En el ámbito de la música para medios audiovisuales, ha trabajado en los equipos de composición musical en películas como 'Dolor y Gloria' (Pedro Almodóvar), Yuli (Iciar Bollaín) o 'Ma Ma' (Julio Médem). Como compositora, ha compuesto la música de producciones como 'Dentro del Túnel', (Sergio Román, 2013) o 'El Siglo de Galdós' (Miguel Ángel Calvo Buttini, 2020), por la cual fue preseleccionada para los Premios Goya 2021.

En 2018 compuso la banda sonora para el videojuego oficial del Ballet Nacional de España 'Bailando un Tesoro'. También es co-autora y directora musical del espectáculo de teatro musical 'Rainroad The Musical', con el cual fue candidata a los Premios Max de las Artes Escénicas 2018 en las categorías de Mejor Espectáculo Musical y Mejor Autoría Revelación.

También en 2018 obtuvo el segundo premio en el Concurso Internacional de Composición de Música de Cine de Montreal (Canadá), y fue finalista en el concurso de bandas sonoras Gil Soundtrack Award. También ha sido finalista por segunda vez en este mismo concurso en la edición de 2020.

En 2018 y 2019 fue orquestadora y productora musical junto con Sony Music Entertainment España en el concierto sinfónico y álbum 'Maldita Sinfónica' de la conocida banda de pop Maldita Nerea junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

Uno de sus logros más recientes ha sido trabajar en el equipo de creación musical de Dolor y Gloria, película de Pedro Almodóvar, con el compositor Alberto Iglesias, cuya banda sonora ha recibido el premio Cannes Soundtrack 2019 a la mejor banda sonora dentro del Festival Internacional de Cannes, así como el premio Goya a Mejor Música Original en 2020, y la candidatura a nominación en los Premios Óscar 2020.