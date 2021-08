El Consell invertirà 11,2 milions en vacunes incloses en el calendari infantil i d'adults

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d'emergència per a la contractació del subministrament de vacunes incloses en el calendari de vacunació infantil i de les persones adultes. L'import total ascendeix a 11.229.409 euros.

Dins de les funcions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública està el desenvolupament i l'aplicació dels calendaris de vacunació sistemàtica infantil i de les persones adultes com a mesura més eficaç per a previndre l'aparició de les malalties immunoprevenibles. Per a aconseguir aquest objectiu, es fa necessària l'adquisició de les vacunes corresponents.

La Comunitat Valenciana es va adherir al maig a l'acord marc del Ministeri de Sanitat per a l'adquisició de vacunes incloses en el calendari infantil i de les persones adultes per als anys 2021 i 2022.

Davant el risc que la pandèmia per Covid-19 dilate els terminis de l'acord marc i, per a garantir la provisió de vacunes als centres de la Comunitat Valenciana, el Ple del Consell ha aprovat la declaració d'emergència per a la contractació del subministrament de vacunes incloses en el calendari de vacunació infantil i de les persones adultes.