Ayuso matiza sus polémicas palabras sobre la Atención Primaria: "Yo no he hablado de desastre y menos en Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido matizar las declaraciones que ella misma realizó sobre la atención primaria y que se volvieron virales en cuestión de minutos.

Ayuso cuestionó hace tres días la educación y Atención Primaria española, que calificó de "desastre" e incidió en la necesidad de reforzarla. Este jueves, y tras el revuelo generado por estas palabras, la presidenta madrileña ha querido rectificar o, al menos, especificar la verdadera intención con la que pronunció dichas afirmaciones.

"Las palabras se extraen de manera intencionada en algunas ocasiones", ha alegado durante una visita al parque de bomberos de San Martín de Valdeiglesias. Considera Ayuso que "algunos políticos han intentado trasladar unas declaraciones" que ella no ha realizado. Por ello, ha creído necesario especificar que se refería más bien a la situación nacional del país que a la de la autonomía de la que está al frente.

"Yo he hablado de la Atención Primaria en España. Esto es un problema que tenemos en España. Yo no he hablado de desastre, y mucho menos en Madrid, donde somos de las pocas comunidades autónomas que tienen atención primaria mañana y tarde", ha aseverado.