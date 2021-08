La Comunitat Valenciana començarà a vacunar als joves de 16 a 18 anys la pròxima setmana

La Conselleria de Sanitat Universal ha avançat els terminis d'immunització contra el coronavirus de la població escolar i començarà a vacunar als joves de 16 a 18 anys de la Comunitat Valenciana la pròxima setmana, amb l'horitzó que tot l'alumnat major de 12 anys inicie el curs amb almenys una dosi administrada.

Així ho han anunciat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i el conseller d'Educació, Vicent Marzà, després de reunir-se durant el matí d'aquest dijous per a abordar el procés de vacunació de l'alumnat valencià.

Després de la trobada, la consellera de Sanitat ha assenyalat que la campanya de vacunació entrarà en la recta final la setmana que ve amb l'acceleració i l'avançament dels terminis de la immunització escolar, de manera que abans de l'inici de curs tot l'alumnat major de 12 anys (inclosos) començarà les classes amb, almenys, una dosi administrada, ha explicat el departament que dirigeix Ana Barceló.

D'aquesta manera, la pròxima setmana començarà a vacunar-se a la població de 18, 17 i 16 anys, que correspon als cursos de Batxillerat, Formació Professional i 4t de l'ESO. Aquest nou termini suposa un avançament de més de dues setmanes respecte al calendari inicialment previst.

Les dues setmanes següents serà el torn del grup d'edat de 12 a 15 anys (la resta de cursos de l'ESO), que ja hauran rebut la seua primera dosi abans del 8 de setembre, data prevista per a l'inici de les classes.

Ana Barceló ha recordat que existeix la possibilitat de comunicar a la Conselleria de Sanitat les dates en les quals les persones susceptibles de ser citades estaran de vacances i no podran per això acudir a vacunar-se.

Per això, la consellera de Sanitat ha sol·licitat la col·laboració de la ciutadania perquè es trasllade aquesta informació a la Conselleria a través del SMS que s'enviarà a totes aquestes persones o de la web www.san.gva.es, de manera que es puga assegurar al màxim l'assistència a les cites per a vacunar-se i agilitzar així el procés.

Ana Barceló també ha recordat que la immunització d'aquests grups d'edat tindrà lloc en els punts de vacunació desplegats en tot el territori, i que, d'acord amb la normativa legal vigent, els menors de 16 anys hauran d'acudir o acompanyats o amb una autorització dels seus pares o tutors.

Per part seua, el conseller d'Educació ha mostrat la seua satisfacció per començar les classes amb la població escolar vacunada i ha destacat que aquest inici de curs serà encara més segur que l'anterior en començar amb tot el professorat vacunat així com amb, almenys, la primera dosi en l'alumnat de Formació Professional, Batxillerat i educació secundària.