Esportistes d’equips valencians consciencien la població juvenil sobre la necessitat de la vacunació

Presidència de la Generalitat Valenciana ha posat en marxa una campanya conjunta amb els clubs de futbol de primera divisió i amb el València Basket per a conscienciar a les persones joves sobre la necessitat de la vacunació contra la COVID-19.

Jugadors del Vila-real CF, el València CF, el Llevant UD, l'Elx CF i el València Basket han protagonitzat un 'espot' en el qual es trasllada a la població juvenil que "hi ha partits que només es guanyen fent equip".

El vídeo, la difusió del qual arranca aquest dimecres, capta imatges dels esportistes ajudant-se entre ells, i conclou donant les gràcies als i les joves per la seua implicació en la vacunació.

Gràcies per vacunar-vos.

Quin orgull d'actitud.



Este és un partit que ens convoca a tots.

Som un gran equip format per cinc milions de valencians i valencianes.#GuanyemAmbLaVacuna@valenciacf @VillarrealCF @LevanteUD @elchecf @valenciabasket pic.twitter.com/xaOqQ3TpU1 — Ximo Puig (@ximopuig) August 4, 2021

"Quan ens unim, guanyem" és el missatge d'una iniciativa que traça un paral·lelisme entre els assoliments esportius d'aquests futbolistes, autèntics referents per a les persones joves, i els aconseguits per la societat valenciana en la seua lluita contra la pandèmia de COVID-19.

La directora general de Promoció Institucional, Fernanda Escribano, ha agraït als clubs de futbol de primera divisió i al València Basket la seua implicació en una campanya de conscienciació que respon al compromís que van aconseguir els presidents d'aquestes entitats i el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la trobada que van mantindre a mitjan juliol.

Com ha manifestat, la iniciativa es desenvolupa "davant la importància de contribuir a la conscienciació de la vacunació en aquests moments en els quals està en marxa la vacunació de la població més jove". "En aquesta ocasió, els clubs competeixen units cooperant enfront de la pandèmia", ha subratllat Fernanda Escribano.

En aquest sentit, el president del Vila-real CF, Fernando Roig, ha assenyalat que "és de vital importància que la gent entenga que l'única solució per a poder combatre aquesta pandèmia és la vacunació. No hi ha un altre camí. I com més prompte millor la tinguem tots, abans tindrem la immunitat de ramat i abans acabarem amb aquesta pandèmia que tant ens està afectant en tots els sentits".

"Els resultats estan sent molt clars i contundents: la vacunació funciona, ha baixat radicalment el nombre de morts. Necessitem que la societat siga conscient, responsable i solidària, i que acudisca a vacunar-se", ha agregat.

El president del València CF, Anil Murthy, ha manifestat que "la vacunació és fonamental per a continuar lluitant contra el virus. Des del València CF entenem com una responsabilitat contribuir a la conscienciació de tota la societat, especialment entre els més joves. És el nostre compromís com a club donar el nostre suport a les institucions i, des del València CF, animem a tots a vacunar-se contra la COVID-19".

"En l'últim any i mig hem lluitat i hem passat tots per moments difícils. És una realitat que tots tenim moltes ganes de tornar a gaudir, de tornar a veure ple el Camp de Mestalla i a la nostra afició vibrant amb l'equip. Per a això, és clau la vacunació" junts podem aconseguir-ho", ha assegurat.

El president del Llevant UD, Quico Catalán, ha agraït a la Generalitat que haja comptat amb la seua entitat per a participar en una campanya que considera "de vital importància per a començar a albirar el final d'aquest període tan fatídic que estem vivint".

"Amb la participació dels nostres jugadors en aquest anunci volem aportar el nostre granet d'arena per a conscienciar a la població, sobretot als més joves, que són els que es troben en aquests moments en període de vacunació, de la importància d'administrar-se la vacuna contra la COVID-19 per a aconseguir la immunitat de ramat i tornar a gaudir de les nostres vides amb la major normalitat possible", ha assegurat Catalán.

"Tornar als estadis, tornar a vibrar amb cada gol, animar al teu equip, abraçar als teus amics per a celebrar les victòries... Tots aquests moments tan sols es podran viure com abans si cadascun de nosaltres posem de la nostra part. Volem veure de nou a totes eixes famílies i amics donant el seu alé des de les graderies de l'Estadi Ciutat de València, sentir la seua calor i el seu suport, i notar la seua presència. Per això, animem a la societat al fet que siga partícip d'eixa anhelada immunitat perquè, junts, puguem tornar a gaudir del que ens uneix i més ens apassiona", ha dit.

El president de l'Elx CF, Joaquín Buitrago, ha indicat: "Tots hem patit molt des de març de 2020. La pandèmia de la COVID-19 ha sigut i està sent duríssima, però el final està prop. Gràcies a l'esforç de tots, ens queda molt poc per a gaudir de la vida com ens agrada. I la clau per a això està en la vacunació".

"Des de l'Elx CF ens enorgullim de l'esforç de les nostres institucions, com la Generalitat, per a aconseguir-ho. La vacuna és l'única via, al costat de la nostra responsabilitat individual, seguint totes les mesures que ens marquen les autoritats, per a deixar arrere aquest malson", ha indicat, i ha afegit que "amb la vacuna li fiquem el primer gol a la pandèmia; després, arribarà la gran victòria: gaudir del futbol com abans, en els estadis, al costat dels nostres. Estem cada vegada més prop d'aconseguir-ho".

Finalment, el director general del València Basket, José Puentes, ha ressaltat que "la vacunació és molt important i serà una de les claus perquè puguem continuar gaudint del bàsquet i, a més, fer-ho de la manera més segura possible".

Per aquest motiu, el València Basket "ha participat en aquesta campanya impulsada per la Generalitat per a conscienciar a tots els valencians, especialment als joves, perquè es vacunen. Tenim moltes ganes de poder tornar a omplir la Fonteta i és responsabilitat de tots aconseguir l'objectiu", ha remarcat Ponts.

L''espot' d'aquesta campanya conjunta entre Presidència de la Generalitat i els clubs ha sigut realitzat per STVComunicación.