La Generalitat rep més de 400 sol·licituds per a instal·lar plantes de plaques fotovoltaiques.

La Generalitat ha rebut més de 400 sol·licituds per a instal·lar plantes de plaques fotovoltaiques de menys de 50 megawatts, en el que la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha considerat com un "boom" d'aquesta mena d'instal·lacions.

Així ho ha explicat Mollà aquest dimecres en una roda de premsa, on ha indicat que aquestes peticions han de passar per tres organismes: un òrgan substantiu en la conselleria d'Economia, i després altres dos en Territori i Medi Ambient. De moment, segons ha indicat la consellera, en el seu àmbit encara no hi ha cap sol·licitud per a estudiar.

La responsable autonòmica ha considerat que "és evident que hi ha un boom" d'aquesta mena d'energies i que "s'ha de fer ràpid". En aquest sentit, ha remarcat el decret d'agilització d'implantació de renovables en la Comunitat Valenciana.

Per a Mollà, "hem de protagonitzar la transició energètica". En aquest sentit, ha apuntat que per a 2030, la Comunitat Valenciana ha de produir 10.000 dels 100.000 megawatts que corresponen a Espanya. "Som la comunitat que patirà les conseqüències del canvi climàtic de manera més virulenta i serem els màxims beneficiats d'una transició ecològica, valenta i àgil", ha agregat.