Radiocirugia de la Fe incorpora el sistema Hyperarc per al tractament de metàstasis cerebrals múltiples.

El servei d'Oncològica Radioteràpica de l'Hospital Universitari i Politènic La Fe de València ha començat a tractar, en la seua Unitat de Radiocirugia, a pacients amb el nou sistema HyperArc, que permet el tractament de les metàstasis cerebrals múltiples amb un sol isocentre, la qual cosa possibilita tractar a aquesta mena de pacients amb gran precisió i seguretat, en un temps reduït, menor de 15 minuts.

La radiocirugia consisteix en un procediment específic per a depositar una alta quantitat de radiacions en la cavitat cranial, concentrades únicament en el volum de les lesions a tractar i amb la màxima protecció del teixit sa. En funció del cas clínic i la seua indicació, aquest procediment pot realitzar-se en una sola sessió, com a tractament completament ambulatori o, en tres o cinc sessions en igual nombre de dies, a la qual cosa se'l denomina radiocirugia singlote-fraccionada.

La Unitat multidisciplinària de Radiocirugia de l'Hospital La Fe, fins hui, ha tractat de forma programada a més de 1.300 pacients en totes les seues modalitats tècniques i en una gran varietat d'indicacions clíniques, tant en dosi única com fraccionada, seguint els més alts estàndards tècnics i tecnològics. Tota aquesta experiència està avalada per excel·lents resultats clínics i en més de 20 publicacions científiques.

Aquesta unitat és de referència en Radiocirugia en la Comunitat Valenciana des de 2012, conformada per especialistes en Neurocirurgia, Radiofísica i Oncologia Radioteràpica, amb l'estreta col·laboració d'especialistes de Radiodiagnòstic, Radiologia Intervencionista, Oncologia Mèdica, Neurologia i Anestèsia, entre altres.

Accelerador Lineal TrueBeam

L'Hospital La Fe també compta amb un Accelerador Lineal TrueBeam (Varian) d'última generació, amb dedicació exclusiva per a tractaments de Radiocirugia i de Radioteràpia Estereotàxica Extracraneal (SBRT), una tècnica d'irradiació d'alta precisió, que permet un tractament de la màxima qualitat, tant per a patologia oncològica com en tumors benignes i alteracions funcionals a nivell cerebral.

Gràcies a aquest equip, que compta amb el sistema integrat de multilàmines de major resolució que existeix actualment per a un accelerador lineal, es pot dirigir i conformar el tractament en pacients amb lesions cerebrals, igual que en trastorns funcionals com la Neuràlgia del Trigemin amb una mínima irradiació de teixits sans, disminuint així el risc d'efectes secundaris.

Aquest aparell ve dotat d'un precís control de posicionament guiat per imatge integrat en l'Accelerador, així com una taula robòtica (6D) que permet als especialistes conéixer la ubicació, planificar i administrar el tractament dels tumors amb precisió submil·limètrica.

Recentment l'equipament s'ha actualitzat a l'estàndard més alt en els processos de planificació amb una aplicació específica que s'empra, fonamentalment, en la patologia tumoral benigna i les malformacions arterio-venoses de l'Encèfal, entre altres malalties hemorràgiques que també són susceptibles de Radiocirugia.

"Rigorós control de qualitat"

Tot això sotmés a un "rigorós control de qualitat, d'equips i procediments d'acord amb la normativa vigent i recomanacions més avançades", subratllen des del centre hospitalari.

Un sistema de treball, que li ha permés al Servei d'Oncologia Radioteràpica obtindre, recentment, l'acreditació UNE-EN-ISO 9001:2015 emesa per AENOR que certifica que disposa d'un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb aquesta normativa en tots els seus tractaments i, també per als procediments de Radiocirugia.