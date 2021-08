Juliol tanca amb 24.044 treballadors en ERTO en la Comunitat

El nombre de treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en la Comunitat va aconseguir a últim dia de juliol els 24.044, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Del total de treballadors afectats per ERTO al tancament del mes en l'autonomia, 12.378 són dones i 11.666 homes.

A Espanya, el nombre de treballadors en ERTO es va situar a 31 de juliol en 331.486 persones, la qual cosa suposa 116.439 treballadors menys que al juny, segons la data d'alta de l'expedient, i 54.719 menys en funció de la data de sol·licitud d'aquest.

El Departament que dirigeix José Luis Escrivá ha explicat que les dates de sol·licitud de l'ERTO i la dels seus efectes poden ser diferents pel fet que existeix una "certa disparitat" entre la data de notificació i la data en la qual produeix efectes. Així, pot ocórrer que una empresa comunique a la Seguretat Social un ERTO per a la seua plantilla el mes de juliol, encara que tinga efectes en una data anterior, per exemple al maig.

En tot cas, el Ministeri ha destacat que les xifres de treballadors en ERTO associats al Covid es van situar al juliol en el seu menor nivell des de l'inici de la pandèmia. Des de maig de 2020, quan 3,6 milions de treballadors estaven en ERTO, més del 90% ja l’han abandonat.

Dels 331.486 treballadors que estaven en un ERTO al juliol, 97.586 estaven suspeses a temps parcial. Per part seua, prop de dos terços dels treballadors en ERTO registrats l'últim dia de juliol (216.695 treballadors) estan inclosos en les modalitats d'ERTO que comporten exoneracions en les cotitzacions.

Dins d'eixes noves modalitats, 147.376 treballadors es troben en ERTO amb exoneracions especials per a sectors 'ultraprotegits' i la seua cadena de valor, mentre que 62.823 es troben en un ERTO de limitació de l'activitat i 6.496 en un ERTO d'impediment d'activitat.

Segons Seguretat Social, totes les modalitats han acabat el mes de juliol amb la xifra més baixa des que va començar la pandèmia. Fora d'aquestes modalitats, ja sense exoneracions, hi ha altres 114.791 persones que segueixen en ERTO de força major o ERTO per causes organitzatives o de producció.

Es concentren en Hostaleria i allotjament

Dues activitats, de les cent registrades, concentren el 40,3% de les persones en ERTO: serveis de menjar i begudes (hostaleria), amb 78.015 treballadors en ERTO, i serveis d'allotjament, amb 55.443 treballadors protegits.

En total, el nombre de treballadors que figuraven en un ERTO el mes de juliol representaven el 2,2% del total d'afiliats al Règim General, sense comptar els seus sistemes especials.

Les activitats amb major percentatge dels seus afiliats en ERTO són les agències de viatge (39,77% del total dels seus afiliats); el transport aeri (22,4%) i serveis d'allotjament (16,3%), totes elles incloses entre els sectors 'ultraprotegits' pels ERTO.

En termes absoluts, l'activitat amb major nombre de treballadors en ERTO és el servei de menjars i begudes (hostaleria), amb més de 78.015 afectats, seguit dels serveis d'allotjament (55.443), del comerç minorista (28.661 empleats), del comerç majorista (17.183), agències de viatge (15.536), activitats esportives i d'entreteniment (12.857 afectats) i transport aeri (7.915 treballadors en ERTO).

Per regions, Las Palmas és la província que presenta un major percentatge d'afiliats sota alguna modalitat d'ERTO, amb el 8,6% dels seus afiliats protegits. Li segueix Santa Cruz de Tenerife, amb un 7,23%, i Balears, amb un 5,4% dels seus treballadors en ERTO.

En l'altre extrem se situen les províncies de Castelló, Guadalajara, Múrcia, Ciudad Real, Huelva i Conca, que compten amb menys d'un 1% del total dels seus afiliats en un ERTO.