Les dones compleixen 40 anys en la Policia Local de València

El 3 d’agost de 1981, 29 dones van fer història en convertir-se en les primeres dones policies locals de València. Durant més d’un segle, des de 1870, havien tingut vetat l’accés al cos. “Eren molt joves, la majoria tenia entre 18 i 19 anys i també eren molt valentes, dones que exigien exercir els seus drets”, ha manifestat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, qui ha anunciat que aquesta tardor es farà un reconeixement de totes les dones de la coneguda com a Promoció del 81 en un acte que en què també es retrà homenatge a totes les dones del Cos.

Els inicis no van ser fàcils, destinades al Batalló de Circulació de la Policia Municipal, que en aquells dies es trobava en els soterranis de la plaça de l’Ajuntament, no podien conduir, no portaven arma i es van trobar amb la resistència de moltes persones que els recriminaven al carrer que llevaren el treball als homes o directament les enviaven a fregar a les seues cases. La Fundació de la Policia Local va recuperar aquella història de superació i igualtat en un documental, “Promoció del 81”, estrenat en març de 2018 amb motiu de la celebració del Dia de les Dones.

“La Promoció del 81 va ser un exemple de superació, de lluita de la dona per conquistar espais reservats fins eixe moment únicament als homes, una lluita per la igualtat que va obrir el camí a moltes altres dones que fins aleshores consideraven inimaginable poder ser policies. Hui ens sembla increïble però han passat només 40 anys”, ha assenyalat l’edil, qui ha manifestat la intenció de reconéixer aquesta tardor a totes aquelles dones en un acte que supose també un reconeixement a totes les dones del Cos.

“La Promoció del 81 va iniciar el camí però després han vingut moltes dones que amb el seu esforç i dedicació mantenen la lluita per la igualtat que continua exercint cada dia la dona en la nostra societat. No es pot fer un pas arrere, hem d’esforçar-nos perquè la presència de les dones en les Forces i Cossos de Seguretat siga un reflex de la societat en la qual vivim”, ha indicat el regidor.

Pocs saben que la incorporació de la dona a la Policia Local de València va poder retardar-se o fins i tot no produir-se. El 23 de febrer d’eixe mateix any, el colp d’estat va amenaçar amb acabar amb la jove democràcia. Aquella nit, les candidates a superar les proves d’accés a la Policia Municipal de València van pensar que s’havien acabat les oposicions. Afortunadament la democràcia es va imposar i les proves es van celebrar pocs mesos després. Hui la majoria d’aquelles dones s’ha jubilat, si bé encara queda alguna en actiu.

“Per això és tan important celebrar aquesta data tan assenyalada. Han passat 40 anys des d’aquell 3 d’agost de 1981. Reconéixer aquella fita suposa visibilitzar una fita per la igualtat i els drets fonamentals però també un reconeixement a aquella democràcia tan amenaçada en eixe moment pel colp d’estat de l’extrema dreta que tracta 40 anys després de continuar alterant la convivència d’este país. No podem deixar de lluitar un dia per la nostra democràcia i per tots els drets que reconeix perquè gràcies a ella, la dona està hui present en la Policia Local de València i en tots els espais públics als quals no podia accedir durant la dictadura franquista”, ha afegit Cano.