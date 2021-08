Christian Gálvez ha anunciado este lunes su decisión de abandonar Twitter, pues considera que la red social ha vivido con el tiempo una transformación que la ha convertido en un espacio hostil plagado de juicios y comentarios negativos. "Llegó la hora de decir adiós a este lugar", ha avanzado el presentador.

El conductor de Alta Tensión, el nuevo programa que se estrenará este lunes, 2 de agosto, en el prime time de Telecinco, ha escrito un hilo de tuits para justificar su marcha de la plataforma: "Llevo varios días (en realidad, años) en los que trato de buscar las palabras adecuadas para comentaros mi decisión sobre Twitter".

El rostro televisivo ha recordado cómo fueron sus primeros años en la red social: "Cuando entré aquí, allá por el 2010, prometía ser un lugar muy interesante, un semillero de buen rollo, de compartir cosas en común, de celebrar los éxitos juntos y apoyarnos en los fracasos, esos eventos históricos de los que uno más aprende. Todo eso se vino abajo muy pronto".

Christian Gálvez se despide de Twitter a través de un comunicado. TWITTER

Gálvez se ha centrado en su experiencia personal: "He saboreado los aplausos en muchas ocasiones (tantas que no sé cómo podría agradecerlo), y también he sufrido las críticas (pobre Leonardo) y es curioso: cuando uno observa todo esto desde la distancia, se da cuenta de que lo que la gente aplaude es una imagen que se han creado de mí, al igual que cuando la gente me ha criticado también lo han hecho desde el mismo lugar, desde esa imagen que han proyectado de mí. Premios y cicatrices a la par, como diría mi buen amigo".

"Sin embargo, pocos, muy pocos (y pocas) conocéis a Chris. No a Christian Gálvez, a Chris. Os contaré una cosa sobre mí: todos, de una u otra manera, hemos cambiado durante la pandemia. A mejor o a peor, ¿quién sabe? Yo personalmente he cambiado para intentar convertirme en quien quiero ser, y no es más que un tipo de Móstoles que quiere entretener y ser feliz", ha añadido.

"Y después de tanta tristeza, de tanta muerte a mi alrededor (en mi caso, muchas pérdidas), he decidido ser feliz, disfrutar de lo que hago y no tener siempre presente el cruel termómetro de Twitter sobre mis hombros. No creo que refleje la realidad. No toda, al menos", ha expresado, valorando que, quizá, peca de ser "demasiado optimista", "pero este no es un lugar sano".

Christian Gálvez se despide de Twitter. TWITTER

A punto de estrenarse Alta Tensión, el presentador no está dispuesto a ser objeto de críticas ni de comparaciones: "Ha sido un verdadero honor teneros cerca entre tanta ira. Después de tanto tiempo alejado de la tele, quiero volver y disfrutar, ser feliz mientras dure la aventura. Caerán críticas, lloverán comparaciones o alabaréis nuestro trabajo, pero no estaré para leerlo".

"La mayor (mejor y peor al mismo tiempo) crítica será la audiencia, y si caemos, volveremos a levantarnos. Y si triunfamos, volveremos a celebrarlo, pero no tendré un ojo pendiente en este lugar para buscar una palabra amable entre tanta rabia e indignación", ha expresado el de Móstoles.

Para cerrar su mensaje, el también escritor ha hablado sobre cómo invertirá el tiempo a partir de ahora: "Creo que todos deberíamos buscar ese rincón de paz, ese lugar donde la gente se alegre por lo que hacemos, que generemos sinergias que compartamos ideas. Me dedicaré a disfrutar de mi labor en Mediaset con Alta Tensión mientras dure, de aprovechar el tiempo con mi musa Almudena Cid, de crear hasta el infinito con Víctor Parrado en Cadena 100, hacer televisión con Fenix Media Tv y a practicar Kenjutsu...".