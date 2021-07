Llum verda al pla de xoc per a evitar ciberatacs en ajuntaments

Atenent a l'interés general i als successius ciberatacs patits des de 2017, especialment després de la implantació de la modalitat del teletreball com a conseqüència de les restriccions sanitàries, la Generalitat considera que aquesta és una actuació inajornable.

Aquest contracte d'emergència es deu al fet que la majoria d'ajuntaments manquen de recursos per a la ciberseguretat i de tècnics amb coneixements específics, així com al fet que el govern autonòmic no compta amb mitjans suficients. No obstant açò, s'ha cenyit exclusivament a la contractació dels serveis indispensables.

L'adjudicació a aquesta empresa respon la necessitat que el contractista dispose de la certificació en l'Esquema Nacional de Seguretat per a sistemes de categoria ALTA, la certificació del CCN-CERT per a operar GLÒRIA, la certificació del CCN-CERT per a operar CARMEN i un ampli equip tècnic a la Comunitat Valenciana amb capacitat de desplaçar-se a qualsevol municipi.

En concret, el termini d'inici de l'execució serà d'un mes, a explicar des del 20 de juny, i tindrà una durada màxima d'un any. S'ha concedit per un total d'1,5 milions d'euros: 1,3 milions a servicis, 3.781 euros a llicències i 198.440 euros a maquinari. El contractista ha de proveir de l'equipament necessari i de les llicències que siguen de pagament. Aquest contracte està subjecte al control financer permanent.

En els últims mesos, especialment des de l'inici de la pandèmia, les administracions han sigut blanc de nombrosos ciberatacs com els 'ransomware'. Com a conseqüència, la Generalitat adverteix que queden bloquejats durant setmanes o fins i tot mesos en un moment en el qual "urgeix l'acció directa de les administracions per a superar la crisi".

A través de Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana, presta actualment servicis de resposta a incidents en les administracions de manera coordinada amb el CCN-CERT, centre governamental dependent del CNI.