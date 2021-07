La FVMP celebra la decisió del Govern de prorrogar la suspensió de les regles fiscals per al 2022

Sobre aquest tema, el president de la FVMP, Rubén Alfaro, ha afirmat que "es tracta d'una molt bona notícia per als municipis de la Comunitat Valenciana, que serà una de les més beneficiades".

"Es tracta d'una excepcional inversió de totes les nostres entitats locals que ajudarà de manera directa a la recuperació local i que, per tant, revertirà en una millora per a les nostres veïnes i veïns", assevera en un comunicat.

Des de la FVMP, assenyalen que l'aprovació d'aquest nou reial decret llei suposaria als municipis valencians invertir un total de 588 milions de saldo no financer, sent la tercera autonomia espanyola amb més romanents als seus ajuntaments, per darrere de Madrid, Andalusia i Canàries, segons les dades facilitades pel Ministeri d'Hisenda el passat mes d'agost.

L'Acord del Consell de Ministres contempla el manteniment de la suspensió de les regles fiscals, mesura que s'emmarca en la decisió de la Comissió Europa de mantindre la clàusula de salvaguarda també per a 2022.

Açò permet, per tant, dotar als Estats, a les autonomies i, en definitiva, als municipis de major flexibilitat per a afrontar la recuperació, conclouen.