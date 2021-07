L'Ajuntament de Castelló aprova el pressupost "més alt de la seua història" amb 193,8 milions per a la reactivació

El pressupost ha sigut aprovat amb els vots a favor dels grups que conformen el govern municipal (PSPV-PSOE, Compromís i Podem-EUPV) i els vots en contra de PP, Ciutadans i Vox. Els comptes aprovats han sigut dissenyats per a reafirmar la recuperació de Castelló, reactivar l'economia i impulsar les polítiques socials i verds, ha explicat el consistori en un comunicat.

El regidor d'Hisenda i primer tinent d'alcaldia, David Donate (PSPV), ha destacat que l'Ajuntament "encarar el nou exercici amb una economia sanejada que permeta afrontar els reptes de gestió sense lligams".

Donate ha recalcat que el caràcter social del pressupost es reflecteix en l'increment de les polítiques de Benestar Social, que creixerà un 14,4% en passar dels 14,38 milions als 16,46 milions en 2021. Les polítiques d'ocupació han augmentat més d'un 500% des de 2015.

Així mateix, ha destacat que el pressupost consigna partides per a inversions reals per 21 milions d'euros "que permetran executar projectes de reforma i transformació urbana que incidiran a més en la qualitat de vida de la ciutadania".

L'impuls a la recuperació social i econòmica dels pressupostos està recollida també en línies com les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir, el Pirecas, mesures fiscals de suport a sectors afectats per la covid o l'aposta per la inversió pública i accés a fons europeus (que enguany impulsa inversions per 16,3 milions).

"L'exigència ciutadana de serveis públics de qualitat i la defensa del model de ciutat del benestar defineixen uns comptes que, malgrat la situació d'excepcionalitat de la covid-19, són inversors i generadors per a la majoria social, especialment per a les persones més vulnerables", ha manifestat.

Per al segon tinent d'alcaldia, Ignasi Garcia (Compromís), aquest és un pressupost "que aposta per la creació de llocs de treball, ambiciós i conseqüent amb la situació que estem vivint, un pressupost que ha de servir per a pal·liar els efectes de la crisi i avançar en la recuperació econòmica".

El tercer tinent d'alcaldia, Fernando Navarro (Unides Podem) ha assenyalat que "el pressupost fixa alguns dels objectius més importants per a 2021" i "dibuixa, en matèria d'agricultura, finançament per a impulsar el Pla de Reactivació Agrària".

Ha destacat, en transició energètica, els recursos per a impulsar el Pla d'Acció pel Clima i en l'àrea de Vivenda, que el pressupost suposa "un salt qualitatiu" després de tancar-se la primera compra de vivendes públiques des de 1984", amb 200.000 per a potenciar la gestió de les vivendes municipals i subvencions per als xiquets propietaris per a la Borsa de Lloguer Municipal.