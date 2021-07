Oltra demana al Govern que presente l'esborrany del nou finançament autonòmic per a "donar el tret d'eixida"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha assegurat que "l'assignatura" que té el Govern d'Espanya és presentar, "en la data que va marcar el Congrés dels Diputats", un esborrany perquè servisca de "tret d'eixida" a la negociació del nou model de finançament autonòmic.

"No estic parlant de tindre en eixe moment el nou sistema, però sí un esborrany perquè, a partir d'ací, comence el camí cap a un sistema nou i constitucional. Si no comencem el procés, no l'acabarem mai", ha declarat.

Així ho ha asseverat la també líder de Compromís a preguntes dels mitjans després de participar en un acte del voluntariat d'ocells orfes en el Saler (València).

Mónica Oltra ha recalcat que "no pot haver-hi una guerra entre territoris, sinó un sistema just per a tots els territoris". "Que la Comunitat Valenciana siga la comunitat més injustament tractada i no reba, al costat d'altres CCAA com Múrcia, Andalusia o Castella-la Manxa, un finançament constitucional no es pot allargar més".

En la seua opinió, eixe nou sistema passa perquè "l'Administració cedisca més fons a les comunitats autònomes, que al cap i a la fi som les que proveïm els serveis de sanitat, educació, socials, mediambientals i totes les polítiques que tenen impacte directe en la vida de la gent".

Per tant, ha d'haver-hi "més diners i repartir-se més equitativament perquè no pot ser que hi haja CCAA amb un finançament per càpita 500 o 600 euros per damunt de la de la Comunitat Valenciana". "Perquè això vol dir que viure en la Comunitat Valenciana suposa tindre menys oportunitats que en una altra parts d'Espanya", ha conclòs.