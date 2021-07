David Gil Campesino recupera l'essència de la serigrafia en la nova exposició de la Casa Bardín

A través de la seua llibertat creativa i la seua habilitat amb la serigrafia, després d'anys d'experiència, l'obra d'aquest artista madrileny, exposada en diversos suports, desprèn una fusió de tècniques, pantalles i papers.

"'The Cleaning Project' és una neteja creativa i alhora personal que ens endinsa en la tècnica de la serigrafia com una cosa basada no només en la producció en sèrie, sinó en la recuperació de la petjada des d'una visió enriquidora i experimental", explica la comissària en un comunicat de Diputació.

Especialitzat en tècniques d'estampació manual i artesanal, David Gil ha dedicat gran part de la seua trajectòria a la investigació d'aquesta disciplina. Es tracta d'una sèrie d'obres gràfiques que reflecteixen l'intens procés creatiu de l'autor, que "ell mateix idea i produeix motivat per tractar sempre d'anar més enllà de l'estampa final".

L'exposició es pot visitar a partir d'aquest dijous 29 en la seu de Casa Bardín, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00; durant el mes d'agost sol en horari de matins.