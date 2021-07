L'Ajuntament de València demana a Generalitat fer-se càrrec del manteniment del port del Saler

La junta de govern de l'Ajuntament de València aprovarà aquest divendres 30 sol·licitar a la Generalitat fer-se càrrec dels treballs de manteniment del port del Saler fins que el consistori obtinga la cessió de la seua propietat, actualment en tramitació.

L'objectiu és conservar aquest espai en òptimes condicions, explica el vicealcalde segon i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, en un comunicat.

Al febrer, l'Ajuntament va demanar recuperar la propietat del port del Saler com "una antiga reivindicació del col·lectiu de barquers i de tot el poble del Saler", en ser una de les principals vies d'accés al llac de l'Albufera.

Entre els treballs que l'Ajuntament pretén assumir, mentre es resol la cessió de la propietat del port, destaca el manteniment de l'espai ocupat per l'aigua de l'Albufera mitjançant la recollida de residus i el dragatge dels fons per a mantindre la seua funcionalitat per a la navegació i desguàs, així com el control de la vegetació dels marges del canal situat en el sud.

També vol dur a terme la conservació de l'arbrat, format per 24 moreres blanques, un salze blanc i un cirerer ornamental; l'esbrossat dels terrenys que envolten la zona d'aigua; la neteja de residus en el camí d'accés al port i l'àrea que envolta l'aigua, la qual cosa inclou el buidatge de les dues papereres i el contenidor que es troben en aquesta zona; la revisió dels set fanals existents i el condicionament del ferm i el control de la vegetació dels marges del camí de terra d'accés al port des de la CV-500.

En el desenvolupament d'aquestes tasques estarien implicats els servicis municipals de Devesa- Albufera, Jardineria Sostenible, Gestió Sostenible de Residus Urbans, Enllumenat i Eficiència Energètica i Coordinació en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.

Històricament, el port del Saler és un dels principals punts des del qual s'accedia al llac des de la part nord, quan pràcticament la navegació amb embarcacions tradicionals era l'única forma de moure's per un enclavament sense accessos per via terrestre.

Era de propietat municipal, però la construcció de la carretera CV-500 durant el franquisme va forçar el seu trasllat des de l'emplaçament original fins a l'actual, passant a ser de l'Estat i posteriorment a la Generalitat quan es van dur a terme les transferències autonòmiques.

Ara, l'objectiu del consistori és recuperar eixa propietat i integrar-la en la xarxa de ports municipals de la qual formen part els d'El Palmar, el Perellonet o el moll del Racó de l'Olla.