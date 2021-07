Ajornat el concert de Nathy Peluso a Alacant al 2 de setembre per un possible brot en el seu equip

En un comunicat, s'ha confirmat el canvi de data en compliment dels protocols sanitaris "i per a vetlar per la salut dels espectadors i professionals implicats en el xou". Així mateix, l'organització assegura que les entrades ja adquirides seran totalment vàlides per a aquesta nova data sense necessitat de realitzar cap gestió.

"A causa d'una possible exposició al Covid-19 de membres de l'equip de la cantant argentina Nathy Peluso, ens veiem obligats a ajornar el concert que la cantant tenia previst oferir a Alacant dijous que ve 29 de juliol, al pròxim 2 de setembre", arreplega el comunicat.