Morillas diu que Igualtat està "obligada" a incorporar les mesures de l'OMS i l'ONU sobre "violència obstètrica"

Sobre la polèmica que ha provocat l'ús d'aquest terme en alguns col·lectius professionals, ha fet notar que eixos dos organismes internacionals, entre uns altres, "descriuen què és la violència obstètrica i diuen de forma molt clara que a Espanya hi ha un nombre d'episiotomies i de cesàries que estan molt per damunt de la mitjana i del recomanable".

Morillas -que ha realitzat aquestes manifestacions als mitjans després d'una reunió amb els consellers de Participació i Vivenda de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo i Rubén Martínez Dalmau- ha recordat que el Ministeri d'Igualtat treballa en l'elaboració d'un protocol per a "introduir i reconéixer dins de la llei de salut sexual i reproductiva la violència obstétrica com una forma de violència que atempta contra els drets de les dones".

"El que nosaltres estem plantejant és que eixes recomanacions que ja estan aprovades a Espanya des de l'any 2007 i eixes recomanacions que es fa per part de l'Organització Mundial de la Salut i les Nacions Unides puguem traduir-les en un protocol que tinga un caràcter molt més vinculant del que té en l'actualitat", ha explicat Morillas

En aquest sentit, i preguntada pel rebuig al concepte de "violència obstétrica" des de diversos col·lectius de professionals de la salut com la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetricia (SEGO) o el Consell General de Col·legi de Metges, Morillo ha defès que des de l'Institut "coincideixen" amb l'Organització Mundial de la Salut, les Nacions Unides i el Comité per a l'eliminació de la discriminació contra la dona (CEDAW) que "descriuen què és la violència obstétrica i diuen de forma molt clara que a Espanya hi ha un nombre d'episiotomies i de cesàries que estan molt per damunt de la mitjana i del recomanable. La qual cosa indica que no sempre s'utilitza amb evidència científica suficient".

En aquesta línia, Morillas s'ha recolzat en l'informe elaborat per la relatora especial de Nacions Unides de 2019 on es "plantejava que a Espanya es produeix la violència obstétrica d'una manera sistemàtica i generalitzada".

"Per tant, des del Ministeri d'Igualtat estem obligades a reflexionar i incorporar les mesures que des de les Nacions Unides i des de l'OMS es realitza en aquesta matèria", ha afegit. Morillas ha assegurat que abordarà aquestes qüestions amb els professionals sanitaris de ginecologia amb els quals té previst reunir-se aquest mateix dimarts.

"PACTE QUE SIGA RESPECTAT"

"En el nostre país des de 2007 està aprovada l'estratègia d'atenció al part normal i des del 2011 l'estratègia nacional de salut sexual i reproductiva on s'estableix una sèrie de consideracions en relació a com s'ha de produir un pacte que siga respectat i en el qual el que es pose en el centre siga la capacitat de decidir de les dones sobre un procés absolutament fisiològic", ha explicat la directora de l'Institut de les Dones.

Així, Morillas ha explicat que des de l'Institut es busca que "eixes recomanacions que estan aprovades a Espanya des de l'any 2007 i les recomanacions que es fan des de l'OMS i Nacions Unides" es puguen "traduir" en un protocol que "tinga un caràcter molt més vinculant del que té en l'actualitat". En la seua opinió, la violència obstétrica és "una forma de violència que està profundament institucionalitzada i normalitzada".