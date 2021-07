Puig insisteix que el transvassament Tajo-Segura és "irrenunciable" i avança que la Generalitat presentarà al·legacions

Així s'ha pronunciat Puig a Alacant, on ha assenyalat que el govern autonòmic mantindrà "el diàleg amb el Ministeri" i que es treballarà "conjuntament" amb els regants i amb totes les institucions "que vullguen treballar en la mateixa direcció".

"Treballarem basant-nos en la mateixa premissa, l'única via de solució és el diàleg, i a través del diàleg hem de garantir el que és absolutament irrenunciable com és el dret dels regants, dels agricultors i la capacitat de la Comunitat Valenciana de mirar cap al futur amb fortalesa", ha indicat.

Així mateix, ha matisat que "això ha de ser amb aigua suficient, de qualitat i a un preu assequible". "Tenim una qüestió clara respecte a aquesta qüestió, el transvasament Tajo-Segura és irrenunciable, ha sigut un esforç de molts anys i ha sigut una inversió molt productiva que està generant molta riquesa a milers i milers de famílies i, per tant, és una riquesa de la qual no podem prescindir en absolut", ha agregat.

Igualment, Puig ha sostingut que "en qualsevol cas" el que es vol és "garantir aigua per sempre" i que a partir d'aquesta situació "també som conscients del canvi climàtic i de les repercussions que existeixen", per la qual cosa la Generalitat no té "una posició tancada respecte a res".

"El que tenim és que garantir aigua de qualitat i al mateix preu, a un preu sostenible que permeta el desenvolupament de l'agricultura i del nostre regadiu, perquè si no no serà possible mantindre l'horta més important d'Europa", ha agregat.