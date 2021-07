Cvirus.- Fotur creu que el nou toc de queda fomenta "l'economia submergida i les festes clandestines"

"Estem en la pitjor de totes les situacions de la història perquè en aquests moments estem en temporada baixa i per la situació actual de la pandèmia", ha lamentat Pérez en declaracions a Europa Press Televisió.

En la seua opinió, la restricció de la mobilitat entre la 01.00 i les 06.00 hores en determinats municipis, concretament 77 en tota la Comunitat, provoca que els joves acudeixen a altres llocs que no tenen restriccions de mobilitat nocturna. Segons el president de Fotur, aquest toc de queda és "el que ens faltava ja per a acabar de rematar-nos i matar l'estiu".

Respecte a les ajudes rebudes, Pérez apunta que només cobreixen un 2,6%. "És a dir, no arriba ni per a la wifi. L'única ajuda que ens ha arribat és la del govern autonòmic. Però ací no arriba res, són tot titulars", critica.

Per la seua banda, el secretari general de Conhostur i Hoteleria València, i Rafael Ferrando, creu que la imatge turística a nivell internacional i nacional és una de les conseqüències més dures que afecta a la Comunitat Valenciana. "Hem passat de ser la número 1, a ser una de les pitjors", assevera.

Així mateix, subratlla que aquest nou toc de queda té efectes com que "no se celebren sopars o que els banquets tinguen problemes i patisquen cancel·lacions". Per aquesta raó, fa una crida a la responsabilitat ciutadania, però, especialment als joves. "Hem d'estar junts per a poder superar aquesta situació que perjudica a tots", declara.