Quirónsalud Alacant engega la nova Unitat Integral de Dermatologia Avançada i Medicina Capil·lar

Els especialistes estan formats pel dermatòleg José María Ricart, cap de servici de Dermatologia Avançada i Medicina Capil·lar en Quirónsalud València i director de la Unitat Dermatológica de Quirónsalud Alacant, recentment reconegut per Forbes Espanya com un dels millors dermatòlegs del país.

En concret, l'equip mèdic del doctor Ricart està especialitzat en dermatologia avançada i preventiva i ofereixen un abordatge integral de la cura de la pell aprofundint en els factors interns i externs que influeixen en el seu deteriorament o envelliment prematur, segons ha informat el grup en un comunicat.

"Es tracta d'un dels equips dermatològics més rellevants d'Espanya i són pioners a la Comunitat Valenciana en l'abordatge del càncer cutani mitjançant Cirurgia de Mohs, tècnica que permet extraure un examen microscòpic immediat del tumor extirpat i aconseguir un alt percentatge de curació, i evitar la destrucció del teixit sa", segons ha indicat el Doctor José María Ricart.

Així mateix, també són precursors en la tècnica mínimament invasiva de trasplantament capil·lar 'Non Shaven Fue', amb la qual no és necessari rasurar el cap, així com en la transferència d'unitats fol·liculars i en la investigació i desenvolupament de fórmules magistrals exclusives per a frenar la caiguda del cabell.

A més, han format la primera unitat a nivell nacional per al tractament de la psoriasis, una malaltia que va més enllà de la pell, i que tracten de forma multidisciplinària amb altres especialistes de Quirónsalud Alacant per a oferir "una teràpia completa als pacients que pateixen aquesta malaltia crònica".

Finalment, el centre disposarà d'una unitat exclusiva dedicada al diagnòstic i tractament íntegre de la pell, dirigida pel Dermatòleg Juan José Andrés Lencina, director mèdic de l'Institut Mèdic Ricart en Quirónsalud Alacant.

Aquesta unitat estarà dotada de la tecnologia per al diagnòstic i tractament de les patologies de cutànies com és el cas del Photofinder, "tecnologia digital que ens permet identificar de forma instantània les pigues malignes, i detectar de manera precoç el melanoma", tal com ha destacat el doctor Andrés.

A més, ofereixen una solució permanent a la sudoració axil·lar amb la tècnica Miradry i realitzen al costat d'altres especialistes de Quirónsalud Alacant un tractament multidisciplinari de la psoriasis.