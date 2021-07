Llancen la guia 'Vaginalia' per a ajudar al coneixement dels genitals femenins

'Vaginalia, guia per a conéixer la teua vulva' està concebuda com un material de divulgació per a joves i adolescents, amb el propòsit d'ajudar a conéixer l'anatomia dels genitals femenins, el cicle menstrual i les seues fases, la seua cura i trastorns com l'endometriosis o infeccions greus com el xoc tòxic.

L'edició d'aquesta guia s'emmarca en el suport de la corporació provincial a les actuacions que suposen "donar més passos per una major educació sexual a la població", ha manifestat la vicepresidenta i diputada d'Igualtat, Patricia Puerta, després de reunir-se amb la presidenta de Castelló LGTBI, Pastora de Florencio, la dissenyadora Andrea Velázquez Martínez i la traductora Maria Nebot Calduch. També han participat en la guia Bàrbara Bacora Ferraté, Melani García Carrió i Jennifer Porcar Vivó.

Aquests quadernets són de fàcil consulta, tant en valencià com en castellà, compten amb il·lustracions cuidades i poden servir com a material de suport per a tallers o sessions informatives. L'objectiu és ajudar a desenvolupar una vida sexual sana.

Les guies, que també compten amb el suport de l'Ajuntament de Castelló, es repartiran per l'organització Castelló LGTBI en centres educatius i associacions durant el pròxim curs escolar 2021-2022.