València recupera más del 95% de las rutas aéreas y recibe 383.427 pasajeros en el aeropuerto hasta julio

Así lo ha manifestado el director gerente de la Fundación Visit València, Antonio Bernabé, que ha desglosado una serie de datos turísticos durante la Comisión Municipal de Turismo.

Bernabé ha subrayado las perspectivas de recuperación del turismo de congresos y de reuniones de cara al final de año así como la mejora de los datos de visitantes como consecuencia del certificado Covid de la Unión Europea. Igualmente, ha destacado la recuperación de más del 95% de las rutas aéreas así como el 65% de las plazas durante 2021.

Finalmente, ha explicado a los asistentes de la Comisión Municipal de Turismo la puesta en marcha de un nuevo portal donde Visit València expondrá todos los datos relacionados con el Turismo en la ciudad.

En la web, de hecho, se ha introducido una nueva herramienta que rastrea todos los apartamentos turísticos registrados en las cuatro principales plataformas del sector. Este registro, ha indicado, servirá para establecer un control "más eficaz" de este tipo de alojamiento turístico.

Por su parte, la Federación de vecinos ha exigido "el pleno cumplimiento de la Ley de Turismo e invertir recursos para hacer cumplir las ordenanzas e impedir los abusos".

Al hilo del informe de actuaciones presentado, el movimiento vecinal ha formulado dos propuestas para "denunciar que las cosas no van nada bien y que ya no se puede seguir hablando de retomar la línea del crecimiento sin atender alos importantes desgarros que ya se están produciendo en la ciudad en materia de vivienda y espacio público".

En primer lugar, el colectivo reclama "pleno cumplimiento de la Ley de Turismo y Hospitalidad, particularmente en lo que hace referencia a la elaboración del mapa de recursos turísticos y el PIAT o plan de intervención en ámbitos turísticos".

Asimismo, aboga por que se invierta un millón de euros para "evitar los impactos negativos que la promoción turística esta teniendo en la vida de la ciudad". En este sentido, la federación se pregunta, en un comunicado, que "de los 8 millones de euros que anualmente consume la entidad Visit València, cuánto se invierte en inspecciones, en controlar la actividad turística, una actividad que se sabe que tiene un fuerte impacto por los movimientos especulativos que provoca".

"CRECIMIENTO ACELERADO"

Por ello, plantean que hay que destinar al menos un 10% de lo que se invierte en atraer turistas en "paliar los efectos negativos del crecimiento acelerado que provoca".

El colectivo vecinal insiste en que "las cosas no van nada bien, puesto que al menos un 40% de la oferta en VUTs no está reglada, ni podrá estarlo deaplicarse la normativa vigente, las denuncias de los particulares por la actividad turística tardan no menos de 2 años de recorrido sin resolverse y los desahucios y la no renovación de contratos de alquiler son un goteo silencioso,casi anónimo, que está provocando el éxodo de muchos residentes en distritos comoCiutat Vella o Ruzafa".

"El modelo actual -afirman- no es sostenible, no es sostenible socialmente por el grave malestar que ocasiona. La sostenibilidad no se mide solo por las emisiones del CO2, se mide fundamentalmente por su coste social: Encarecimiento de la vivienda, desalojos, contaminación acústica, espacio público.Y ese coste, hoy por hoy, es desorbitado e insostenible. Para acabar con el actual conflicto que nos puede llevar a acabar hablando de Zonas Turísticamente Saturadas, al igual que ya ocurre con las ZAS o zonas acústicamente saturadas,es necesario avanzar en el pleno cumplimiento de la Ley de Turismo y hospitalidad y en destinar recursos suficientes a evaluar el impacto de la actividad turística en los barrios y garantizar el pleno cumplimiento de las ordenanzas".

La federación advierte que en el caso de Ciutat Vella es "especialmente llamativo que se quiten bancos públicos para ampliar mas aún las terrazas, que haya edificios enteros de apartamentos o bares que funcionen sin licencia de ninguna clase y con un montón de denuncias a cuestas". "Con este nivelde indefensión de la ciudadanía es imposible atraer un turismo de calidad", concluyen.