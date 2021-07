La ONCE reparte 228.000 euros en premios en Gran Canaria durante el fin de semana

20M EP

NOTICIA

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha repartido 228.000 euros en premios del Cuponazo, el Súper Once y el Cupón de Fin de Semana de la ONCE en Gran Canaria en los sorteos del 23 y 24 de julio de 2021.