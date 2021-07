Cvirus.- La Policia dissol 25 festes en vivendes i sanciona 48 persones per botellons durant el cap de setmana a Alacant

En concret, s'ha denunciat 48 persones per consumir alcohol en la via pública en el Cap de l'Horta, Plaza Quijano, L'Ereta, Casc Antic, Postigos, Almadrava i avinguda de Niza, entre altres llocs. No obstant açò, aquesta xifra suposa un descens de sancions per botellons respecte a les 128 persones denunciades el cap de setmana passat.

Així i tot, sí s'ha notificat un xicotet increment de telefonades per queixes de sorolls i festes en vivendes. Els agents han dissolt un total de 25 festes privades, entre elles una en una zona comuna d'una urbanització en l'avinguda d'Holanda i en un xalet en Cala Palmera.

Respecte a la resta de l'operatiu, s'han alçat també nou sancions per desobediència i falta de respecte a l'autoritat, així com 23 per consum d'estupefaents. També set per fumar sense mantindre les distàncies, 24 actes per no fer l'ús de la mascareta i dos per miccionar en la via pública. Finalment, tan sols es van interposar cinc denúncies per tindre habilitada la pista de ball i vendre alcohol a menors en locals després de les 20 hores.