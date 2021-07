Ser hombre no significa ser un tipo duro, fuerte o agresivo. Tampoco significa señalar a quien no cumple con los roles establecidos. No obstante, este es el modelo de masculinidad que aún conserva buena parte del imaginario colectivo, y el origen de un modelo patriarcal que discrimina al colectivo LGTBIQ+ y promueve la violencia machita. Esta es la tesis que han defendido este lunes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la concejala de Feminismos, Laura Pérez, en una rueda de prensa donde han anunciado la apertura de un Centro de Nuevas Masculinidades, que estará situado en el paseo Picasso de la capital catalana, junto a la Estació de França.

Con la inauguración de este centro, prevista para octubre, el Ayuntamiento de Barcelona busca "promover una imagen mucho más diversa, rica y feliz de posibles masculinidades, generando referentes positivos y alejándonos de esa idea antigua y desfasada de que los hombres tienen que ser tipos duros, e incluso agresivos, y que el que sea sensible o diferente tenga que ser señalado y discriminado", ha explicado Colau.

Esta sede estará abierta a toda la ciudadanía, y se enfocará especialmente en dar formación a los más jóvenes para educarles "en una ciudad de libertad, convivencia y respeto a la diversidad".

El consistorio ha visto necesario poner en marcha este proyecto en vista de las agresiones por LGTBIfobia que se han producido en las últimas semanas en todo el país, y también ante la "preocupación" con la que ve la entrada de "discursos de odio" en las instituciones de España y Europa. "Nuestra ciudad se posiciona con firmeza democrática y dice que aquí la LGTBIfobia no es bienvenida", ha aseverado la alcaldesa.