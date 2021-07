Director de Política Energética subraya que las renovables deben desarrollarse de "manera responsable con el territorio"

Así lo ha señalado durante la clausura del seminario organizado por EDP sobre el sector energético en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que ha afirmado que el lograr un desarrollo de las renovables que sea responsable con el territorio "no puede resolverse solo de las Administraciones" sino que requiere también de la "corresponsabilidad" de las promotoras de los proyectos.

En este sentido, ha advertido que si los proyectos de partida en este campo no están trabajados con el territorio y las comunidades locales; no tienen en cuenta la sensibilidad ambiental y zonal de donde se van a implantar o no se intenta "minimizar" los impactos que generan ni se trabaja en que sus beneficios reviertan en los lugares que los acogen, se corre "el riesgo" de que este tipo de instalaciones "generen rechazo e incomprensión" en la ciudadanía y, con ello, se pongan "en riesgo" los objetivos que se ha marcado España en esta materia.

Durante la clausura del seminario de EDP en la UIMP, García también se ha referido a otro tema de actualidad como son los precios "muy altos" de la electricidad motivados, según ha señalado, por la escalada de precios del gas y también de los derechos de emisión del CO2.

García ha reconocido que "nadie contaba" con que en 2021 se llegaría a que los derechos de emisión de C02 alcanzaran precios cercanos a los 55 euros por tonelada, un fenómeno que ha hecho subir el precio de la electricidad y que, según ha reconocido, también puede "generar rechazo e incomprensión" de la ciudadanía y "comprometer los planes de descarbonización de la industria".

"ESPAÑA PUEDE LIDERAR POR PRIMERA VEZ UNA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL"

Al margen de estas dos cuestiones, García ha defendido que el "necesario" e "imparable" proceso de transición energética que se está vivienda da a España la "oportunidad" de, "por primera vez en la historia, liderar una revolución industrial".

"Siempre hemos estado a remolque de las revoluciones industriales que ha habido en el pasado vinculadas a la energía y ahora creo que, por primera vez, por el potencial que tiene España industrial, energético de recurso renovables, podemos ser los líderes de este proceso", ha afirmado.

El director general de Política Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cree que esta posibilidad de liderazgo de España podrá traducirse "en empleo de calidad, un mayor bienestar social, mayor actividad industrial", además de contribuir a contar con un planeta "mucho mejor para las generaciones futuras".

En su exposición, ha defendido que la transición ecológica "es una necesidad, no una opción" y ya no se puede esperar sino que hay que "actuar".

Aunque García considera que dicha transición supone "oportunidades", también ha reconocido que es "un reto de dimensiones mayúsculas", tanto desde el punto de vista tecnológico, regulatorio y de gestión y también desde un prisma cultural, social y ético.

Pese a defender los beneficios que implica esta transición energética ecológica, ha reconocido que deja no solo "ganadores" sino también "perdedores" y ha defendido la necesidad que ambos "se integren en la toma de decisiones" para que ésta sea "inclusiva" de modo que "no quede nadie atrás".

En la clausura del curso también han participado el consejero de Inn la directora de Medio Ambiente de EDP España, Yolanda Fernández, quien ha realizado un resumen de las conclusiones de este seminario, como es la importancia de caminar hacia la neutralidad climática y avanzar en el modelo de economía circular.

Así, ha advertido que no se va a lograr alcanzar la neutralidad climática si no se actúa desde la economía circular, puesto que el 45% de las emisiones están asociadas con los productos que se consumen.

Por ello, ha defendido que hay que para luchar contra el cambio climático se debe formar un "tándem" integrado, por un lado, por la mitigación desde la energía y por otro con la reducción y reutilización de los productos que se consumen. "Si no, no vamos a conseguir la neutralidad climática", ha avisado.

LA APUESTA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA POR LAS RENOVABLES

Por su parte, el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, Javier López Marcano, ha subrayado la relevancia que en estos momentos tiene el tema de la energía.

En este sentido, se ha mostrado "convencido" de que aquellas regiones que resuelvan sus cuestiones energéticas serán "prósperas", "poderosas" y tendrán un nivel de desarrollo "excelente, muy por encima de las demás".

Además, en su exposición, ha reafirmado la apuesta del Gobierno de Cantabria por las energías renovables.

También ha hablado de las perspectivas de futuro de Cantabria y ha asegurado que "si solo el 70 u 80 por ciento" de los proyectos que tiene sobre su mesa salen adelante, Cantabria será en el horizonte de 2025 "una región próspera y feliz".

Sin embargo, ha afirmado que para que puedan salir adelante estos proyectos, Marcano ha reconocido que se precisa que el Gobierno de España actúe "con claridad" y "despeje muchas incógnitas" y "ciertas incertidumbres" existentes, entre ellas cómo se van a resolver los repartos de los fondos europeos 'Next Generation'. "Necesitamos respuestas a esas preguntas", ha insistido el consejero.