Ricky Martin pide a sus seguidores que se vacunen: "¡Olvídate de los ridículos vídeos de conspiración de YouTube!"

Ricky Martin no quiere ni oír hablar de antivacunas, de negacionistas ni nada parecido entre sus fans. El cantante boricua solo desea que la pandemia se acabe cuanto antes en el mundo entero y por ello ha instado a todos y cada uno de sus seguidores en Instagram a acudir raudos a por el pinchazo de la victoria.

Los casi 15 millones y medio de followers que tiene en la red social el artista observaron cómo escribía un texto en una story en el que pedía que se vacunasen contra el Covid-19, sobre todo después de ver la resistencia que han mostrado una enorme cantidad de habitantes de Estados Unidos (donde reside) a ponerse cualquiera de las dosis.

Para él, conseguir la inmunidad de esta forma es un acto de amor y de responsabilidad no solo contigo mismo sino con los que te rodean y por ello ha invitado a que se siga su ejemplo en pos de un futuro mejor para toda la sociedad.

"Me he vacunado porque nunca podría vivir conmigo mismo si me infectase y luego se lo transmitiese a alguien que [luego] muriese. O incluso a alguien que terminara en el hospital. Lo he hecho por la gente que nunca había conocido antes, por mi comunidad", ha afirmado el responsable de éxitos como Livin' La Vida Loca, La mordidita o Por arriba, por abajo.

"Tan egocentrista, olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. ¡Vacúnate ya!", ha añadido el puertorriqueño, que poco antes había compartido en otra story una publicación del canal CNN con 5 razones por las que no puede ser una opción el no vacunarse.

Esta no es la primera vez que Ricky Martin se pronuncia sobre los beneficios de la vacunación, dado que el pasado mes de abril, durante los Latin American Music Awards, tuvo una charla con el Dr. Anthony Fauci (director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos) sobre el porqué es necesario el pinchazo.