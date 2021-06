J Balvin apoya a Ricky Martin frente a la homofobia: "Yo me casaría contigo"

La semana del orgullo, aunque está llena de celebración y reivindicación, también muestra el peor lado de las personas más intolerantes que aún no aceptan la condición sexual de otras personas. Ricky Martin ha sido uno de los desafortunados en recibir odio a través de sus redes sociales en los últimos días.

El cantante compartía una preciosa sesión de fotos junto a su marido Jwan Yosef y se sorprendía al recibir mensajes desagradables e incluso perder seguidores en su cuenta de Instagram. Por suerte, ha sido arropado por otros compañeros de profesión que no toleran la LGTBfobia.

En otra publicación, compartía un mensaje de vulnerabilidad donde se mostraba triste por la mala reacción: "No es el número de seguidores lo que me preocupa", aclaraba, "es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual", compartía Martín preocupado.

El artista colombiano J Balvin mostró su condena a estos comportamientos y comentó una bonita declaración de amor: “Tu eres el hombre más especial del mundo, ¡yo me casaría contigo! Te amo”.

J Balvin apoyando a Ricky Martin es lo mejor que ví hoy pic.twitter.com/e2jeuCAA7R — Karina con K🤍 (@Karicaceres2) June 29, 2021

Carlos Vives también mostraba su apoyo al interprete y su marido: "Querido Ricky los queremos a ti y a tu hermosa familia y celebramos la alegría de compartir la música. Estamos orgullosos de ustedes". Incluso Rosalía comentaba con un corazón para mandar su amor a Ricky Martin.

El odio ya no tiene lugar en el vida del artista latino y desea que "en esta vida todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados".