Paco Roca, a por el doblete en los Harvey y Eisner: "Me gusta que en EEUU haya público para historias locales"

Roca -que ya ha logró el Premio Eisner por 'La Casa'- asegura que recibe estas menciones "con la misma ilusión". "Siempre que te nominan a cualquier premio te hace la misma ilusión que al principio y más cuando se trata de galardones tan prestigiosos como estos", apunta en declaraciones a Europa Press.

'El invierno del dibujante', publicado en España por Astiberri y en Estados Unidos por Fantagraphics ('The Winter Of The Cartoonist'), realiza un homenaje a los historietistas de la editorial Bruguera, que hicieron que muchos niños quisieran ser lectores de cómic y algunos como el propio Roca, autores.

"Son obras que pueden parecer ajenas a otros públicos. Cuando hago mis historias no me planteo en qué países van a salir pero que tengan contacto con los lectores de otros lugares siempre es una sorpresa y agrada. Me gusta que en Estados Unidos pueda haber un público para este tipo de historias bastante locales y personales", reconoce.

"UN HUECO PESE A VENIR DE LEJOS"

El ilustrador valenciano señala que en España conoce "un poco la repercusión" que tienen sus propuestas, pero en otros estados es más difícil saber qué acogida hay. "Las nominaciones -continúa- en un mercado tan lejano y a veces tan cerrado como el norteamericano, porque en Estados Unidos hay muchísima producción, te hacer ver que empiezas a tener un hueco a pesar de venir de muy lejos".

En los Premios Harvey, la obra de Paco Roca es finalista en la categoría de Mejor Obra Internacional, junto a 'The City of Belgium', de Brecht Evans (Drawn & Quarterly); 'Factory Summers', de Guy Delisle (Drawn & Quarterly); 'Moms', por Yeong-shin Ma (Drawn & Quarterly); y 'Paul At Home', de Michel Rabagliati (Drawn & Quarterly). Las distinciones -que se conocerán en octubre- se otorgan tras la votación de una selección de profesionales del mundo del cómic y rinden homenaje a Harvey Kurtzman, fundador de la revista MAD.

En el caso de los Eisner, cuya votación se resolverá este mismo mes de julio, opta en la sección de Mejor edición norteamericana de material internacional.

La expansión internacional de la obra de Paco Roca no se limita a EE UU. Recientemente, se ha publicado en Turquía 'La Casa' (Desen). Además, algunos de sus cómics han sido llevados al cine, como 'Arrugas' -con dirección de Ignacio Ferreras en 2011-, que obtuvo el Goya a la mejor película de animación y al mejor guion adaptado; o 'Memorias de un hombre en pijama'. Otros están en proyecto, como 'El tesoro del Cisne Negro', a las órdenes de Alejandro Amenábar.