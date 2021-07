Un total de 18 galerías celebrarán en septiembre la novena edición de "la gran fiesta" Abierto València

Dos galerías nuevas -The Liminal y Gabinete de Dibujos, además de la renovada The House of Chappaz- suman sus propuestas a las otras 15 galerías que aúnan esfuerzos en esta iniciativa.

Desde hace meses la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LAVAC), se "esmera" en los preparativos de Abierto València 2021, su "gran fiesta" que este año contará, como en ediciones anteriores, con las rutas Gallery Walk, organizadas por ARCO y las charlas en el IVAM.

Con motivo de esta cita, volverán a entregarse el premio de la Conselleria de Cultura a la Mejor Exposición y el del Ayuntamiento de València al Artista Destacado. También dentro de la celebración se otorgarán las adquisiciones de diferentes colecciones como la de la Fundación Hortensia Herrero, la colección DKV, la empresa Gandía Blasco, Makma y la Fundación Juan José Castellano Comenge.

Asimismo, Alhambra a través de su plataforma de creación contemporánea crear/sin/prisa, se suma un año más a Abierto València otorgando un premio con el objetivo de reconocer difundir y potenciar las creaciones de los artistas emergentes y de las galerías que los acogen, para acercarlas a un público más amplio y contribuir a la revalorización de las obras.

Abierto València continúa con el diseño de imagen creado en 2020 por Antonio Ballesteros que se renueva cada edición los detalles del logotipo, dando paso a la contemporaneidad de la marca del evento.

Las galerías que participan este año en Abierto València por LAVAC son: La sala castellonense Espai Nivi Collblanc y las alicantinas Aural e Isabel Bilbao, además de las valencianas Luis Adelantado, Benlliure, Alba Cabrera, Galería Cuatro, The House of Chappaz, La Mercería, Tuesday to Friday, Punto, Rosa Santos, Set Espai d'Art, Shiras Galería, The Liminal, Gabinete de Dibujos, Galería Thema, y Vangar.